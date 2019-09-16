В метро Киева стартует ремонт эскалаторов на "Золотых Воротах"

Работы также продолжаются на «Площади Льва Толстого» и «Арсенальной»

Фото: КП "Киевский метрополитен"

В столичном метрополитене продолжаются плановые капитальные ремонты эскалаторов. Работы по станции "Площадь Льва Толстого", где ремонтировались все три эскалатора, завершатся в конце октября этого года. Тем временем, на станции "Арсенальная", где в ремонте все шесть эскалаторов поочередно, ремонт продлится до февраля 2020 года, рассказали в столичном метрополитене.

С ноября начнутся работы по ремонту шести эскалаторов на станции "Золотые ворота", а с февраля 2020 года – четырех подъемников на "Майдане Незалежности". На обеих станциях эскалаторы будут ремонтировать поочередно.

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалаторы. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

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Напомним, в Киевраде зарегистрирован новый проект решения, касающийся "многострадального" метро на Троещину. Депутат Татьяна Мелихова из фракции "Батькивщина" предлагает направить обращение к президенту и Кабинету министров относительно выделения средств на строительство этой ветки подземки.

Тем временем, пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение 12 сентября на станции Троещина-2.

Отметим, что городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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