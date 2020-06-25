Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В метро Киева уточнили, когда на станциях появятся табло обратного отсчета времени

25 июня, 14:26

Александр Марущак Александр Марущак

Столица не финансирует установку новинок из городского бюджета

В Киевском метрополитене так и не появились табло обратного отсчета времени. О планах их установить на нескольких центральных станциях подземки сайту "Сегодня" рассказывали в пресс-службе метрополитена в марте этого года, за несколько дней до введения карантина. Тогда установить первые табло обещали к средине 2020 года. Теперь же планы изменились.

Реклама

Напомним, в феврале 2019 года решение установить такие табло в столичной подземке приняли на сессии депутаты Киеврады, а до этого за соответствующую петицию проголосовало более 10 тысяч киевлян.

Сейчас часы на станциях столичной подземки показывают, сколько времени прошло после того, как поезд ушел.

"От идеи установки табло обратного отсчета времени мы не отказались. Процесс продолжается, но он не такой быстрый, как бы того хотелось. Киев не финансирует их установку из городского бюджета. Идет поиск инвестора этого проекта. Есть определенные наработки, но мы пока не приступили к конкретной разработке – все в процессе обсуждений. Предварительно планируется, что этот проект будет реализован в столичном метрополитене до конца этого года", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

По ее словам, метрополитен хочет внедрить этот проект, но все зависит от финансирования.

"Если найдется инвестор, то проект по установке табло обратного отсчета времени на станциях будет реализован", – добавляет Наталья Макогон.

Ранее в метрополитене отмечали, что ищут возможности реализовать этот проект в полном объеме. Планировалось, что табло должны установить на платформах со стороны прибытия поезда. Исключение может быть сделано для тех станций, конструкция которых этого не позволяет сделать.

Реклама

Отметим, что столичное метро вышло из карантина 25 мая.

Новости "Сегодня" писали, что киевляне предлагают переименовать станцию метро "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (ветка на Виноградарь), которую еще не достроили.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев метро табло

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)
В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)Происшествия
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
Как проверяют маски в метро Киева: пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен (видео)
Как проверяют маски в метро Киева: пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен (видео)Транспорт
Приоритетная посадка: в метро Киева появились
Приоритетная посадка: в метро Киева появились "специальные" места (фото)Транспорт
В Киеве новую велодорожку перегородили воротами: травмирован ребенок
В Киеве новую велодорожку перегородили воротами: травмирован ребенокПроисшествия
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полицияТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять