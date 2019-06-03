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ФОТОФАКТ. В метро Киева запустили еще один поезд-мурал

3 июня, 10:17

Это первый поезд метро, полностью расписанный украинскими художниками

Фото: Александр Марущак, Сегодня

К началу лета киевлянам подарили необычный подарок — поезд-мурал.

"Это первый поезд метро, полностью расписанный украинскими художниками. Они семь дней разрисовывали его в депо. Площадь рисунка составила 400 "квадратов", на что ушло 500 литров краски. Увидеть необычный состав можно на красной ветке подземки. Он уже возит пассажиров. Кстати, на работу не потрачена ни одна гривня из бюджета города", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе метрополитена.

Киевлянам рисунок понравился, и они не против, если все вагоны в метро будут такими же яркими.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Меня больше всего удивили глаза разного цвета, нарисованные на вагоне", — говорит киевлянка Ольга Хоменко.

Напомним, несколько лет назад в столичном метро запускали поезда-муралы, расписанные художником из Испании под псевдонимом OKUDA и Австралии – RekaOne.

Ранее сообщалось, что осенью на станции метро "Осокорки" закончили рисовать гигантский мурал в рамках проекта MoreThanUs. Работы проводились по ночам. Поэтапно свои муралы рисовали восемь художников из разных стран мира, но все работы посвящены Украине. Проект обошелся в 3,6 млн грн.

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Тег Киев, метро, мурал

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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