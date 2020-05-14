В Минздраве прокомментировали идею открыть метро в Киеве с 25 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не видит проблем с открытием метро, но с рядом условий

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко открыть столичный метрополитен с 25 мая и вернуть в обычный режим работу наземного пассажирского транспорта с 22 мая.

"Я уже говорил, что нами будут предоставлены конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, в том числе критерии и в каких условиях может открываться городской транспорт и метро", - сказал на брифинге 14 мая министр.

По словам Степанова, если будут выполнены критерии, которые он не озвучил, то он не видит проблем с открытием метро. При этом он заявил, что такие критерии разработаны специалистами МОЗ – эпидемиологами и вирусологами, которые понимают, "как нужно выходить из карантина".

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Напомним, что столичный метрополитен закрыт с 17 марта. Даты открытия метрополитена назывались разные, однако окончательное решение по его работе будет принимать Кабмин.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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