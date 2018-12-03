В общественном транспорте Киева поймали более 30 тысяч "зайцев"

Пассажирам без билетов выписали штрафы более чем на 3 млн гривен

За полных 10 месяцев 2018 года в общественном транспорте Киева выявили 30 215 безбилетников. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс" на запрос депутата Киеврады Александра Пабата.

Отмечается, что контролеры "Киевпастранса" выписали пассажирам без билетов штрафы более чем на 3 млн гривен. В "Киевпастрансе" на запрос депутата отметили, что наибольшее количество безбилетных пассажиров было зафиксировано в 2013 году. Тогда поймали 45 911 "зайцев" и выписали штрафов на сумму 1,4 млн грн.

"Популяция столичных "зайцев" довольно стабильна и держится в пределах 3-4 десятков тысяч человек ежегодно. Не считая исключительного показателя 2015 года – тогда то ли на волне сознательности пассажиров, то ли из-за сбоя в работе контроля КП (надеюсь, что статистика не была занижена искусственным образом) за целый год зафиксировали всего 14 050 нелегалов", – рассказал депутат.

Напомним, ранее мы сообщали, что маршрутки в Киеве хотят оборудовать валидаторами, водители против. Владельцы маршруток не хотят платить за дорогостоящее оборудование, а также не верят в честность граждан.

Кроме того, в ноябре в троллейбусе Киева пассажиры с удивлением обнаружили компостеры, обмотанные целлофановым пакетом. В "Киевпастрансе" тогда заявили, что это чьи-то шутки.