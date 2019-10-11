В пригороде Киева построят транспортную развязку

По информации поселкового главы, работы начнутся уже в этом году

Фото: "Укравтодор"

В пгт. Гостомель под Киевом начнут строить транспортную развязку перед въездом в населенный пункт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гостомельского поселкового совета Юрий Прилипко.

"Полгода я обращался ко всем, кто имеет определенные полномочия в транспортной сфере, решить вопрос, который очень важен для нашего поселка. Речь о транспортной развязке на выезде из поселка. От наших жителей было много обращений относительно всех тех неудобств, которые они испытывают во время, когда транспорт "застревает" в пробках в час пик. Вопрос требует скорейшего решения. И вот, наконец, получили от "Киевоблавтодора" согласование на строительство новой транспортной развязки", – написал Прилипко.

Фото: Юрий Прилипко Реклама

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По его словам, работы начнутся уже в этом году.

Напомним, что в столице с весны этого года продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. При этом с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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