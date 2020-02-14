В сеть попало видео, как строят заезд на Подольский мост в Киеве со стороны Верхнего Вала

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото и видео строительства Подольско-Воскресенского моста со стороны Верхнего Вала.

По его словам, работы на мостовом переходе продолжаются при любой погоде.

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"Специалисты установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн! Работы выполняли с помощью супердомкратов из Нидерландов, работавших и на строительстве Шулявского путепровода", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что установленная ​​металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего Вала на мост. Железобетонные опоры мостового перехода через Днепр в этом месте уже построены. И теперь ведутся подготовительные работы к бетонированию пролетного строения. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды. Работают специалисты и над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

Отметим, недавно Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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