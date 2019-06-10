ФОТОФАКТ. В сети показали, как строят метро на Виноградарь

Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование

Фото: tov-tob.livejournal.com.

В мэрии рассказали и даже показали, как строят метро на Виноградарь. Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже заливают ее фундамент.

Также идет процесс укрепления грунта на перегоне между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". В средине июля тут начнут строить двухъярусные тоннели, поезда будут ходить по ним один над другим. Обе станции обещают сдать в 2021 году. Их стоимость — 6 млрд грн.

Напомним, что на строительство в столице Подольско-Воскресенского моста для строительства метро на Троещину и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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