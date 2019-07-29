В сети показали видео, как монтируют многотонный пролет Шулявского моста 2019-07-29T14:55:00+03:00 Транспорт К путепроводу перевозили уже собранные конструкции

Киевская городская государственная администрация опубликовала видео работ по монтажу пролета Шулявского путепровода. Новый металлический пролет весом в 30 тонн установили на минувших выходных.

"Специальной современной техникой, которая впервые работает в Украине, перевозили и устанавливали уже собранные конструкции. Город контролирует работы", – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что сейчас завершаются работы по монтажу опор для съезда в районе пятого цеха завода "Большевик". Но будет ли он достроен, пока неизвестно, ведь Фонд госимущества разрешения на снос пока не давал, и строителей к техническому осмотру здания не подпускают.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама