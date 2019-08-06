На начало августа уже выполнены работы по бетонированию монолитной плиты трамвайной части

В сети появилось новое видео ремонта аварийного Борщаговского путепровода в Киеве 2019-08-06T10:52:00+03:00 Транспорт На начало августа уже выполнены работы по бетонированию монолитной плиты трамвайной части

Киевская городская госадминистрация опубликовала новое видео ремонта Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса.

По данным КГГА, на начало августа уже выполнены работы по бетонированию монолитной плиты трамвайной части на двух пролетах и ​​частично автомобильного проезда.

Также дорожники продолжают работы по замене балок, армированию и демонтажу тротуарных блоков. Параллельно ведутся работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа.

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Восстановить трамвайное движение планируется к концу сентября. Движение по обновленной части моста планируют восстановить к концу этого года, а с весны 2020 года начнутся работы на противоположной части путепровода.

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Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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