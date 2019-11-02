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В столице завершили капитальную реконструкцию моста Метро через Русановский пролив

2 ноября, 00:13

Переправу отремонтировали по поручению мэра Виталия Кличко

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В столице завершили капитальную реконструкцию моста через Русановский пролив.

Полтора года назад конструкцию признали аварийной. Тогда, по поручению Виталия Кличко, ее принялись ремонтировать. Новое асфальтовое покрытие прослужит минимум десять лет.

Здесь отремонтировали тротуары, и установили освещение. Заменили стальные и обновили несущие конструкции.

На работы было потрачено почти 235 млн. гривен.

"Выполнены все этапы, чтоб обеспечить безопасность при проезде по этому мосту. По мосту ездит боле 100 тыс. автомобилей в сутки, плюс — ветка метро, ​​и оставлять его в аварийном состоянии было недопустимо", – отметил председатель ассоциации "Мосты Украины" Михаил Опанащенко.

Как известно, плановый ремонт начали из-за жалоб водителей на неудовлетворительное состояние моста. Тендер на ремонтные работы провели еще весной прошлого года.

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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Киев ремонт реконструкция мост метро Русановский пролив

Источник: Сегодня

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