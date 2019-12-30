В столичной подземке произошел сбой

Фото: Max Maximov

В Киевском метрополитене в понедельник, 30 декабря, произошел кратковременный сбой на "зеленой" ветке. Об этом сообщает "Большой Киев".

Так, около 12:50 движение на ветке было прекращено на 10 минут. Пассажиров на станции метро "Печерская" попросили выйти из вагонов поезда, а состав стоял на перроне. В подземке объявляли, что движение было приостановлено по техническим причинам. При этом известно, что пассажиров высаживали из поездов и на других станциях ветки.

В 13:00 движение снова возобновилось.

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Официально метрополитен об инциденте не сообщал.

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной кассе метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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