В субботу перекроют проезд вблизи Вокзальной площади: где проехать будет невозможно

Движение будет ограничено с 9.00 до 17.00 в субботу

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

В столице в субботу, 7 сентября, вблизи Вокзальной площади будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook,

"Движение будет ограничено с 9.00 до 17.00 на проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до ул. Льва Толстого. В это время специалисты предприятия продолжат обновлять дорожное покрытие", – отмечается в сообщении.

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Как мы писали ранее, столица "застряла" в жутких пробках.

Особенно стоит центр, выезд из Софиевской Борщаговки и часть Окружной дороги.

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Кроме того, стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской. Движение на мостах – Дарницком, Южном, Северном, Патона – затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Кроме того, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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