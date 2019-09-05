Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

В субботу перекроют проезд вблизи Вокзальной площади: где проехать будет невозможно

5 сентября, 13:03

Движение будет ограничено с 9.00 до 17.00 в субботу

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

В столице в субботу, 7 сентября, вблизи Вокзальной площади будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook,

"Движение будет ограничено с 9.00 до 17.00 на проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до ул. Льва Толстого. В это время специалисты предприятия продолжат обновлять дорожное покрытие", – отмечается в сообщении.

Реклама

Как мы писали ранее, столица "застряла" в жутких пробках

Особенно стоит центр, выезд из Софиевской Борщаговки и часть Окружной дороги.

В тренде
Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками
Владимир Путин

Кроме того, стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской. Движение на мостах – Дарницком, Южном, Северном, Патона – затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Кроме того, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев вокзал движение ограничения

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видео
В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видеоПроисшествия
В Киеве заканчивается строительство моста, который соединит два района
В Киеве заканчивается строительство моста, который соединит два районаТранспорт
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на БорщаговкуТранспорт
Киевская подземка отказывается от зеленых карт:
Киевская подземка отказывается от зеленых карт: "сгорают" ли оставшиеся поездкиТранспорт
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видео
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видеоПроисшествия
Киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетом
Киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетомТранспорт

Новости партнеров

Loading...