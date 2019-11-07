В течение двух лет в Киеве откроют две станции метро

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В студии программы "Сегодня" телеканала "Украина" мэр Киева Виталий Кличко пообещал открыть две станции метро в направлении столичного массива Виноградарь.

Эти станции будут построены в течение двух лет, сообщил столичный градоначальник: "Полгода назад началась активная фаза строительства двух станций метро в направлении Виноградаря, завершение планируется через два года, в конце 2021 года"

Ранее Виталий Кличко заявлял о том, что строительство другой ветки метро – в направлении Троещины, будет длиться от трех до пяти лет. Объясняя, почему это не получилось сделать раньше, Виталий Кличко напомнил, что еще несколько лет назад долги города превышали доходную часть бюджета.

"Знаете что? Когда к Кличко обращаются, говорят – мировая звезда, два метра ростом, такой крепкий парень, пожалуйста, сделайте нам это... Мы знаем, что любой проект – дороги построить, и школы, и садики, и метро – для этого нужны деньги. А все забыли, что несколько лет назад бюджет города составлял 18 млрд. грн., а долги – 25 млрд. грн. Город был банкротом. За это время мы увеличили доходную часть бюджета в 60 млрд. грн.", – сообщил Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, сейчас у Киева есть возможность вкладывать эти деньги в строительство новых детских садов – в Киеве открыто 26 детских учреждений, еще два детсада будет открыто до конца года.

Также Виталий Кличко сообщил, что в столице отремонтировано 900 км дорог, и сейчас появились деньги, которые город вкладывает в метро.

"Сейчас идет интенсивное строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Даже киевляне видят, как он визуально изменился. И моя задача – до конца следующего года сделать автосообщение по этому мосту, между левым и правым берегами столицы. Киев намного прочнее, чем несколько лет назад", – заявил мэр столицы Виталий Кличко.

При этом Виталий Кличко заявил, что Киев, в отличие от других городов, отдает 60% налогов в бюджет, тогда как другие города Украины – лишь 40%.

Напомним, что 6 ноября 1960 года в Киеве открылся метрополитен. За его многолетнюю историю были перевезены тысячи пассажиров и открыты десятки станций. Но знаете ли вы, сколько лет проработал в метрополитене самый первый машинист? Какую скорость может развить поезд метро и на какой станции можно увидеть огромный мурал?

Напомним, на днях мы рассказывали о том, почему задерживается строительство метро на Виноградарь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также называл сроки, когда построят метро на Троещину.

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