В УГО объяснили, чей кортеж парализовал движение на столичных Позняках

Как оказалось, пробки на проспекте образовались из-за кортежа Майи Санду

Архивное фото. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Проспект Григоренко на столичных Позняках, на котором накануне ограничили движение из-за проезда неизвестного кортежа, что привело к огромной пробке, перекрывали для кортежа премьер-министра Молдовы Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны на своей странице в Facebook.

Напомним, что в сети появилось видео, как столичные водители сигналят на проспекте Григоренко кортежу, из-за которого движение на оживленной транспортной артерии было заблокировано.

"Вчера вечером, 11 июля, в связи с обеспечением беспрепятственного проезда в аэропорт автомобильного кортежа премьер-министра Республики Молдова Майи Санду, которая находилась в Украине с рабочим визитом, было временно ограничено дорожное движение на отдельных участках проспекта Петра Григоренко в Киеве", – говорится в сообщении.

В УГО уточнили, что согласно законодательству, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана. Поэтому Управление госохраны, руководствуясь установленными законом нормами и требованиями Службы госохраны Молдовы, ограничило движение транспортных средств и пешеходов на отдельных участках проспекта Григоренко, предоставляя кортежу официальной иностранной делегации преимущество в движении при проезде перекрестка.

Также в Управлении добавили, что дорожное движение во время проезда кортежа президента Украины не перекрывается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Богоявленском проспекте произошла авария: столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить.

Вместе с тем, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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