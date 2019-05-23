Велодень в Киеве: 1 июня в центре запретят движение машин

По центральным улицам проедут тысячи велосипедистов

Езда на велосипеде сжигает лишние калории. Фото: freepik.com

В Киеве 1 июня запретят движение транспорта на нескольких улицах в центре столицы в связи с проведением Велодня, сообщили в КГГА. Во время велопробега с 8:00 до 13:00, будет запрещено движение транспорта по маршруту движения велосипедистов.

Колонна велосипедистов будет проезжать по следующему маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – Михайловская площадь – улица Большая Житомирская – Львовская площадь – улица Ярославов Вал – улица Владимирская – площадь Софийская – Владимирский проезд – улица Михайловская – Майдан Незалежности – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

Отметим, что в рамках Велодня тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и понимания с водителями на дорогах.

Массовость акции демонстрирует необходимость создания качественной велосипедной инфраструктуры и безопасных условий для велосипедистов на улицах наших городов.

Напомним, 19 мая Велодень-2019 прошел в Харькове. Участие в велопараде приняли 12 000 человек, которые разделились на 40 команд.

Ранее велосипедисты из разных стран мира прибыли в Одессу на традиционное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.

Тем временем, в Днепре в парке "Зеленый Гай" состоялись соревнования по кросс-кантри. В сквер, где организаторы нашли бездорожье, съехались спортсмены из разных уголков Украины. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Также мы писали, что в Песочине Харьковской области прошли собачьи бега. Соревновались четвероногие спортсмены разных пород. Перед стартом четвероногие спортсмены не сдерживались, ведь знали – побегают в хорошей компании. Организаторы соревнования уверены, что бегать любят как и породистые, так и беспородные собаки. Главное – найти общий язык с четвероногим спортсменом.

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