Во дворе Киевсовета разрешили парковать машины

Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской, парковаться можно в выходные и праздничные дни

Киевсовет на пленарном заседании 28 июля разрешил парковать машины во дворе на Крещатике, 36 в выходные и праздничные дни.

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Как сообщается на сайте Киевсовета, условие доступа к парковке – наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой.

"10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской", – говорится в сообщении.

Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00.

Ранее мы писали, как в Киеве хотят разгрузить проспекты Победы и Лобановского, а также Кардачи.

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Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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