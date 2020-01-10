Водителей ждет шок: стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз

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Киев задыхается от ежедневных заторов на дорогах. Засилье автомобилей на улицах столицы просто поражает, их количество стремительно увеличивается с каждым годом. Сайт "Сегодня" выяснил, что планируют власти изменить в Киеве, где смогут парковаться столичные водители, а также когда и на сколько изменится стоимость парковки.

За год – плюс 150 тысяч авто в столице

По данным КГГА, количество автомобилей в городе увеличилось по сравнению с 2018 годом на 15%.

Фото из открытых источников

"За такой короткий период (в разрезе года) в городе добавилось порядка 150 тысяч автомобилей! Ранее в Киеве было зарегистрировано порядка 1 миллион авто. Одна из основных причин такого прироста связана с завозом и легализацией "евроблях". Это отображается на городском трафике. Он катастрофический: дороги, мосты, транспортные узлы перегружены, плюс транзитный транспорт – город на такое количество авто просто не рассчитан", – поясняет сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

/ Фото: Pixabay

По словам чиновника, при таком резком увеличении количества авто в городе усугубляется проблема нехватки парковочных мест.

"Если вы спросите, нужно ли при таком увеличении автомобилей в городе резко увеличивать количество парковочных мест, то я вам отвечу: нет! Почему? Следуя таким тенденциям, мы будем способствовать увеличению еще большего количества авто в городе и ухудшать и без того испорченную экологическую ситуацию. Но нам не нужен город только для машин. Если идти по такому пути, то сколько бы в Киеве ни строили многоуровневых развязок, паркингов, новых дорог и мостов – ситуация будет только усугубляться. Наши коллеги в 2014-2015 годах, разрабатывая транспортную модель Киева, на то время уже зафиксировали 213 автомобилей на 1000 жителей. В 2017 году уровень автомобилизации был уже 257 автомобилей. На данный момент мы переходим порог в 300 автомобилей на 1000 жителей. Сейчас количество парковочных мест в городе составляет порядка 50 тысяч. Есть специально обустроенные площадки – ночные парковки, которые оборудованы ограждением, шлагбаумом и охраняются. Большинство таких площадок выставляются через открытые торги частным контрагентам оборудования во временную эксплуатацию. Также есть парковки в границах красных линий – вдоль дорог и на тротуарах. Такие парковки контролирует только город. И таких парковочных мест достаточно много по городу", – добавляет Рахматуллин.

Фото: Д. Рахматуллин

"Реанимация" улиц Киева

В столице создана и постоянно функционирует рабочая группа, в которую входят десятки специалистов, которые занимаются "реанимацией" киевских улиц.

"Улицы, которые были обустроены еще в советские времена, уже не отвечают современным требованиям. Специалисты разрабатывают на них новые схемы организации дорожного движения, оптимизируют дорожные знаки, разметку и парковочные места, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, предусматривают паркоместа для такси. В таком формате сейчас переделываются все улицы Киева. После проектирования мы видим, что количество заявленных и планируемых парковочных мест увеличивается. В том числе и за счет такой оптимизации и происходит усовершенствование парковочного пространства в городе", – заверяет Рахматуллин.

Штрафуют всех без разбора

В то же время много водителей жалуются, что парковочных мест в городе не хватает. А инспекция по паркованию без разбора убирает с улиц автомобили.

Фото: Д. Рахматуллин

"Мы эвакуируем с улиц только те автомобили, которые злостно нарушают правила парковки и стоянки. Исключения не делаем никому! Даже если это автомобиль крутого бизнесмена, главы Верховного суда, генерального прокурора или депутата Верховной рады. Если нарушил – штрафуем без разбора. Со 2 июля 2019 городскими парковочными инспекторами с целью наказать нарушителей вынесено 6111 постановлений (по состоянию на 22.12.2019). Общая сумма штрафов выписана на 2 миллиона 529 тысяч 150 гривен. Из них оплачено квитанций на более 1,75 миллиона гривен. Процент оплаты составляет 65%. Также мы зачищаем дороги от припаркованных авто, из-за которых возникают пробки. Иногда автомобилисты паркуются в ряд, занимая одну полосу проезжей части именно в час пик. В таких случаях инспекция уполномочена забирать авто, даже если нарушение не существенное, и делается это без участия патрульной полиции", – поясняет Рахматуллин.

/ Фото: Сегодня

Еще одна функция работы инспекции – это проверка оплаты парковки, чем и занимаются инспекторы. Делается это пока вручную, что занимает много времени у инспекторов. Оказывается, для инспекции по парковке до сих пор не закуплен и не передан программно-аппаратный комплекс, который должен упростить их работу. Хотя многие города Украины уже такие закупили и успешно используют.

"Речь идет об автоматической системе контроля оплаты услуг паркования. С помощью прибора (телефона или планшета), инспектор по парковке может быстро проверять, оплачена парковка или нет. Если водитель "забыл" или "не посчитал необходимым", то инспектор может мгновенно фиксировать нарушение и выписывать штраф. Сейчас все это тоже делается, но в ручном режиме, и занимает много времени у инспекторов. Надеюсь в скором времени мы обзаведемся такой системой", – говорит Дмитрий Рахматуллин.

Недобор инспекторов

Инспекция постоянно работает над увеличением штата инспекторов.

"Сейчас нам удалось их набрать всего 25 человек, хотя по штату должно быть 100. И это только чтобы наводить порядок в центре Киева. Чтобы охватить инспекторами весь город, нам нужно набрать порядка 350 человек. Тогда это будет эффективно и продуктивно во всем городе. В каждом районе Киева должен появиться свой отдел инспекторов, в зависимости от загруженности района. Набор инспекторов "хромает", поскольку людям не подходят условия. Чтобы стать инспектором, у человека должно быть высшее образование, и он должен сдать тесты для госслужащих, быть готовым к работе с большим объемом документов, ну и, конечно, быть стрессоустойчивым, поскольку ему придется общаться с нервными водителями. Многих такие требования просто пугают, да и зарплата не устраивает. До недавнего времени она составляла до 15 тысяч гривен. Буквально 1-2 месяца назад нам удалось найти возможность и увеличить зарплату инспекторам до 20 тысяч гривен", – добавляет Рахматуллин.

Фото: Д. Рахматуллин

Тем временем инспекторы по парковке вместе с патрульной полицией работают над тем, чтобы в Киеве полосы для общественного транспорта были свободны от частного транспорта, а троллейбусы, автобусы и маршрутки ходили по расписанию.

"Ситуация изменится, когда киевский водитель увидит альтернативу. Когда поймет, что тратит больше денег на топливо, парковку в центре города и попадает под риск быть эвакуированным в случае нарушения правил паркования, тогда он оценит, что, возможно, стоит оставить свой автомобиль где-то на окраине, возле метро, и воспользоваться общественным транспортом. И при этом, например, получит скидку на проезд на общественном транспорте. На нем ему будет проще пересесть, доехать в нужное место быстрее и с комфортом", – поясняет Дмитрий Рахматуллин.

Где искать парковки

По словам чиновника, в Киеве предостаточно паркингов и парковок, где можно парковаться в центре города.

"На сайте "Киевтранспарксервиса" есть детальная информация о местах для паркования. Там обозначены все парковочные места в ТЦ, ТРЦ, указаны обычные парковочные площадки. Сейчас ищем цифровое решение о том, как интерактивно информировать водителей о наличии свободных парковочных мест в том или ином месте. Кстати, когда мы начали активно убирать авто в центре города, то парковочная площадка в ЦУМе начала стремительно наполняться авто (час парковки тут стоит 50 гривен). И в дни активной эвакуации загрузка паркинга в ЦУМе достигает 100%. Люди поняли, что просто так бросать автомобиль – очень дорого, и можно на 1-3 дня остаться без машины. Водителям просто лень искать паркинги в городе! Им проще бросить машину где-то поближе", – подчеркивает Дмитрий Рахматуллин.

/ Фото: Pixabay

Не так давно на улице Богдана Хмельницкого открыли первую экспериментальную бесплатную парковку для такси. Она обустроена колесоотбойником и шлагбаумами. Еще четыре таких появятся в ближайшее время. Площадка пользуется спросом у таксистов, но каждый день и ночь сюда через колесоотбойник заскакивают любители припарковаться "на шару". Таких "любителей" приходится особенно часто эвакуировать на штраф-площадку.

Наберут армию из эвакуаторов

"К сожалению, отдельных автомобилистов можно воспитать только одним методом – жесткой эвакуацией авто и финансовыми взысканиями. Сейчас на улицах Киева работает 20-30 эвакуаторов. И их количество планируется увеличивать. Работать на улицах города сможет любая компания, имеющая необходимую технику. Если она отвечает изложенным на сайте КГГА требованиям и условиям, то сможет работать вместе с нашими инспекторами по паркованию. Чтобы полноценно навести порядок на всех улицах и тротуарах столицы, нам нужно как минимум 100 эвакуаторов. Но это краткосрочная потребность в таком их большом количестве. Потому что, когда ситуация в городе нормализуется, для этой работы вполне достаточно и 50 единиц техники. Но до нормализации ситуации еще очень далеко... Некоторые водители видят, что работает эвакуатор, загружая авто нарушителей, ждут, пока освободится место, и сразу паркуются, не дожидаясь, пока уедет эвакуатор – не боятся парковаться на том же месте! Наоборот, даже радуются, что место освободилось… И их не смущает даже присутствие инспектора по паркованию и патрульной полиции... Парадокс!" – возмущается Дмитрий Рахматуллин.

Стоимость парковки хотят повысить

Сейчас стоимость парковки в городе, в зависимости от парковочной зоны, составляет – от 5 до 10 гривен в час. Этот тариф не менялся в столице на протяжении нескольких лет.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В планах властей значительно увеличить стоимость парковки. Но, для пересмотра тарифа у столичной мэрии нет полномочий. Как заверяет Дмитрий Рахматуллин, мэрия неоднократно обращалась в Кабмин и Верховную Раду, чтобы получить такие полномочия, но пока безрезультатно.

"Каким именно должен быть тариф за парковку, каждый город должен определять сам для себя. И нам необходимы такие полномочия. При стоимости парковки в центре Киева в 10 гривен за час, мы сейчас фиксируем 100% заполненные парковочные места в первой зоне. Увы, такой тариф уже давно устарел. Люди оставляют свой автомобиль на целый день, а это до 10 часов времени по 10 гривен в час составляет 100 гривен в день. И в большинстве своем – не платят! Ведь штраф за неуплату их тоже не пугает – максимально это 200 гривен. При этом, если оплатить его в течении 10 дней с 50% скидкой, то получается все те же 100 грн. В итоге, мы имеем некую игру в рулетку: не оштрафовали за не оплату – выиграл 100 грн. Оштрафовали – оплатил 100 гривен за день парковки. Поэтому мы хотим ввести ограничение по количеству допустимых часов парковки в зависимости от зоны, например, только на 2-3 часа в центре. Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Также должны быть увеличены штрафы. Это будет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", – заверяет Дмитрий Рахматуллин.

Тем временем в правительстве предлагают обустраивать парковки на крышах домов. Что именно хотят сделать, смотрите в нашем сюжете:

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