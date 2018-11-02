Водители маршруток не хотят повышения стоимости проезда: никто ездить не будет

Водители маршруток в Киеве и области не устают удивляться постоянному подорожанию бензина и техобслуживания автомобилей. Однако они выступают против повышения стоимости проезда для граждан.

Так, Руслан 7 лет работает водителем автобуса на пригородном маршруте. По его словам, все запчасти и шины подорожали. Он уточнил, что если раньше колесо стоило 900 грн, то сейчас 1400-1500 грн. Но повышения стоимости проезда водитель не желает.

"Так пусть и осталось. Чтобы не дорожало... Если подорожает еще проезд – вообще никто не будет ездить", – рассказал водитель.

В свою очередь диспетчер Константин является представителем небольшого перевозчика, который транспортирует пассажиров в города-спутники Киева. По его мнению, крупные игроки транспортного рынка лоббируют повышение тарифов, а тех, кто не согласен – буквально "выжимают" с маршрутов.

Пассажиры же отмечают, что ездить в Киеве из области на работу стало совсем дорого. Так, Василий ездит в Киев последние восемь лет, 60 гривен он тратит в день только на проезд. При этом качеством услуг перевозчиков он крайне недоволен.

Дневной транспортный бюджет Юрия – 50 гривен. Мужчина отметил, что уменьшить расходы, например, добираясь на попутках, не получится.

"Если на маршрутке 17 гривен проезд, то за попутку надо дать 20. Так что, наверное, на маршрутке будет дешевле", – рассказал он.

Больше других страдают пенсионеры и малоимущие граждане. Галина пытается экономить, ездить по пенсионному удостоверению. И часто в маршрутках все льготные места заняты, она долго ждет следующий автобус. Женщина призналась, что для экономии пользуется бесплатными развозками от супермаркетов.

Напомним, ранее мы сообщали, что после резкого подорожания бензина в сентябре цены на горючее пошли вниз. Заправить полный бак А-95+ в Украине стало на семь гривен дешевле, чем в начале октября.

Кроме того, эксперты отмечали, что пригородные маршрутки скоро подорожают. Цена поднимется на 1-4 гривны. Стоимость проезда в Белой Церкви может стать как в столице.