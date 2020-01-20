Должностные лица "Киевметростроя" положили часть денег, выделенных на строительство, на депозит и получали с него проценты

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

Вокруг строительства метро на Виноградарь в Киеве вспыхнул новый скандал. Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на постановление Печерского райсуда Киева, чиновники главного подрядчика строительства данной ветки подземки – "Киевметростроя" – положили на депозит часть выделенных на сооружение средств и выводили с него проценты на связанные компании.

В частности, подземка должна была перечислить "Киевметрострою" аванс на строительство в размере 30% от суммы договора. Напомним, что ввод в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 5,99 млрд грн. Перечисленные деньги нужно было использовать в течение трех месяцев. Вместе с тем, в 2018 году Кабинет министров принял постановление, согласно которому "Киевметрострой" получил аванс не в 30%, а в 95%, а срок его использования увеличили с трех месяцев до более чем двух лет.

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Согласно данным Spending.gov.ua, в период с 16.01.2019 по 25.03.2019 "Киевметрострою" перечислили 2,5 млрд грн. По информации следствия, в мае минувшего года должностные лица подрядчика разместили более миллиарда гривен на депозитных счетах банка "с целью получения прибыли в качестве процентов и дальнейшего собственного обогащения". В итоге полученные от депозита проценты чиновники "Киевметростроя" перевели на ряд компаний, счета которых 10 декабря 2019 года были арестованы по уголовному производству, открытому еще в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что работы по строительству станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии продлятся до 2021 года, однако недавно стало известно, что завершение работ откладывается на год.

Также напомним, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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