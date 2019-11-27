Тайны киевского метрополитена: как часто моют поезда и какие "сюрпризы" оставляют пассажиры

Больше всего вагоны страдают от наклеек на стенах, надписей маркером и жвачек под сидениями

/ Фото: Алексей Филипов

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Сайт "Сегодня" продолжает рассказывать о тайнах метро. Ранее мы писали о том, как убирают станции подземки и моют эскалаторы. Теперь расскажем, как часто моют поезда, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Как это происходит, мы посмотрели в депо "Дарница". Здесь обслуживают все поезда, которые курсируют на красной ветке подземки.

В киевском метрополитене разработан и действует специальный график движения поездов, по которому они заезжают в депо (всего их три на каждой ветке подземки) на техническое обслуживание, тогда и проводится уборка составов.

"Техническое обслуживание бывает трех видов. Во всех этих случаях проходит убора вагонов. Например, при техническом обслуживании №1 уборка вагона проводится не позднее 20 часов пребывания вагона в работе на линии. Поезд может проработать на линии даже три часа, но если он заезжает в депо, то уборка в вагоне проводится обязательно. Есть штат уборщиц, которые проводят быструю уборку пола вагона, грубо говоря, при помощи веника и совка. Летом пол вагона опрыскивается водой, чтобы освежить его и прибить пыль. Также убирается пыль с подоконников, протирается полностью поручень", – рассказывает сайту "Сегодня" Валерий Дробязко, заместитель начальника по ремонту депо "Дарница".

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Быстрая уборка вагона.Фото: "Сегодня"

По словам Валерия Дробязко, самая большая беда – это наклейки, которые пассажиры лепят на стенах вагонов. Их потом приходится соскребать шпателями. Особенно тяжело с этим перед выборами – вагоны пытаются использовать как место для агитации и лепят рекламу на стены и двери. Также вагоны страдают от любителей граффити. Чтобы убрать рисунки со стен, приходится закупать растворитель, поскольку другим способом их не отмыть. Кстати, моют вагоны внутри жидким мылом.

Вымывают даже окна вагонов. Фото: "Сегодня"

Вариант уборки по техническому обслуживанию №2 проводится, когда поезд отработал на линии приблизительно 3,5 тысячи километров (это примерно 10-12 дней). Поезд заезжает в депо и его уже встречает бригада уборщиц. Объем проводимых работ намного больший, чем при быстрой уборке: вытирают все сидения, проводится влажная уборка и дезинфекция поручней в вагоне.

"Убираю вагоны уже несколько лет. Наши пассажиры много мусорят. Любят к сидению прилепить жвачку, или что-нибудь разлить. А нам все это приходится соскребать и вымывать. В вагонах редко что-то находим. Поезда осматривают на конечной остановке, и все забытое пассажирами передают в бюро находок метрополитена на станции метро "Нивки". Однажды я нашла пенсионное удостоверение, его передали в бюро находок. А месяца 3-4 назад в вагоне нашли очень дорогие лекарства от рака. Видимо, кто-то из пассажиров забыл в вагоне. Лично мне было очень жаль потерявшего эти лекарства, их мы тоже передали в наше бюро находок. Надеюсь, хозяин нашелся", – рассказывает работница депо Светлана Мазур.

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Пол моют обычным моющим средством. Фото: "Сегодня"

Коллеги Светланы рассказывают, что убирать тяжелее всего сидения светлых тонов, и тоже сетуют на засилье наклеек в вагонах.

"Один вагон моют две уборщицы, процесс трудоемкий и занимает определенное время. Выдраиваем все: полы, потолки, стены, двери, сидения, поручни, проводим их дезинфекцию. Труднее всего отмывать росписи от маркера, когда им расписано полвагона. А однажды был вообще ужас. Кто-то из пассажиров оставил нам в качестве сюрприза… кучку. Ума не приложу, как это можно было сделать в вагоне… Пришлось убирать. У нас много невоспитанных людей, а у некоторых напрочь отсутствует культура поведения. Мусорят пассажиры много и иногда специально. Было бы неплохо, чтобы они понимали, что все их гадости и шалости приходится убирать нам", – говорит уборщица Валентина.

Фото: "Сегодня"

Третий вариант уборки во время технического обслуживания выполняется после того, как состав отработал на линии 20-23 дня. При этом виде уборки протирается даже потолок вагона, а кабины машинистов чистят при помощи пылесосов, поскольку там много разного оборудования и собирается пыль.

"Часто поезда оставляют на ночь в перегонных тоннелях на временный отстой. Тогда уборка не проводится. Утром поезд выезжает на линию и если его сильно загрязнили пассажиры, то в таких случаях машинист вызывает уборщиц со станции, чтобы они привели вагоны в порядок. Бывает всякое… Кого-то может стошнить в вагоне, или кто-то разольет краску", – поясняют в депо.

Помывка внешней части составов проводится раз в 3-4 дня, но если плохая погода, то вагоны "купают" чаще. Это делается в моечном комплексе на территории депо. Длина помещения – более 100 метров. Поезд полностью заезжает в это помещение. На стенки вагонов подается мыльный раствор, его размазывают щетки мойки. Намыленный поезд обдается сильным напором воды, которая смывает мыльный раствор и грязь. С мойки поезд выезжает уже чистым. Весь процесс помывки занимает до 10 минут.

Видео: Сегодня

Кстати, на этой же мойке отмывали поезд, который неизвестные вандалы разрисовали водоэмульсионной краской. ЧП произошло этим летом. Поезд стоял в одном из отстойников подземки, в районе "Академгородка". Пробравшиеся на территорию отстойника вандалы орудовали валиками и полностью зарисовали краской стены, окна и двери вагонов. Поскольку "работали" вандалы краской без запаха, художества не сразу заметили, а когда увидели, то у работников подземки был легкий шок.

"Мы до 20 раз прогоняли этот поезд через мойку. После этого чистили вручную щетками и растворителем. Чистка заняла три дня. Нашла ли полиция вандалов, нам неизвестно", – рассказали в депо.

На мойке вагоны "купают" за 10 минут. Фото: "Сегодня"

В метрополитене призывают граждан не мусорить в поездах и не рисовать на стенах вагонов. Если же они видят, что в вагонах есть мусор и там не убрано, то советуют сообщать об этом машинисту или дежурному по станции.

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Ранее мы сообщали, что три станции киевского метро переоборудуют для людей с особыми потребностями. На "Арсенальной", "Сырце" и "Университете" планируют облегчить доступ людям с инвалидностью и изменить визуальную навигацию для пассажиров с нарушением зрения.

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