Украина возобновляет полеты: как работает аэропорт "Борисполь"

Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D

Украина с 5 июня возобновляет внутреннее авиасообщение, однако обслуживать рейсы в Киеве будет пока что только аэропорт "Борисполь".

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на 5 июня готовятся отправить два авиарейса – в Днепр и Одессу.

"Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал допускаться не будут", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг.

Вместе с тем столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

Напомним, в Украине железнодорожное сообщение возобновилось с 1 июня.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве с 23 мая запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

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