Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)

Ремонт закончили далеко не везде, а «тройка» ходит очень редко

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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В Киеве с 30 сентября снова заработал скоростной трамвай на Борщаговку, соединяющий этот жилмассив с Центральным вокзалом. Киевляне обрадовались: трамвай по большей части маршрута идет по огражденным от другого транспорта колее, а значит – пробки ему почти не страшны.

На перроне "Старовокзальной" – традиционно много пассажиров, но места хватит всем: трамвай №1 ходит достаточно часто, чтобы справиться с потоком.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Однако уже в первый день работы пассажиры были довольны далеко не всем – как состоянием самих станций, так и графиком движения трамваев. В итоге, в городе заговорили о том, что трамвай запустили явно в спешке, не успев закончить ремонт. К примеру, на подъезде к станции "Вацвела Гавела" трамвай ощутимо замедляется: здесь на колеях все еще можно увидеть дорожников.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

О том, что к октябрю завершить работы еще не успеют, говорили сами рабочие. Так, на "Проспекте Победы" все еще укладывают плитку возле турникетов, а на "Полевой" все еще пахнет краской.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

На перронах других станций – строительные конструкции и стройматериалы, на многих не успели вернуть на место таблички с названиями, навигацией и схемами движения.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

А станция возле Национального авиационного университета и вовсе далека от готовности к работе: здесь не установлено табло, оповещающее о времени ожидания трамвая. В фойе и вовсе полным ходом идет ремонт.

Между тем, приятных моментов все же больше: на маршруте, в основном, новые составы, а по обновленной колее трамвай идет заметно тише и с меньшей тряской.

"На Борщаговском путепроводе трамваное полотно уложили по технологии "бархатный путь". Благодаря такой технологии вибрации и шума от трамваев на путепроводе будет меньше", – рассказали в "Киевпастрансе".

Трамваи, которые ходят по маршруту №1, днем курсируют довольно часто, в час пик – раз в 2 минуты. Однако, №3 сейчас ходит раз в полчаса, что совсем не радует жителей Борщаговки: люди жалуются, что дублирующие автобусы ходили куда чаще.

Отметим, что ремонт на станциях прошел не везде. К примеру, на "Индустриальной" и "Семьи Сосниных" остались треснутые стекла, да и плитка на перронах заметно поистрепалась.

Напомним, также в первый день восстановления движения трамваев №1 и №3 по скоростной линии на Борщаговку жители столицы обратили внимание на ряд недостатков.

"Валидаторов для считывания е-билета в первом трамвае почему-то нет. Станция "Площадь Победы" отремонтирована ужасно – везде грязь, лифты не работают. На платформах до сих пор укладывают плитку. Автомат для пополнения KyivSmartCard на "Полевой" не работает, хотя остался месяц до введения автоматизированной системы оплаты проезда в столице. Ужас, да и только", – написал на своей странице в соцсети Василий Михальчук.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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