Выбрали название экспрессу, который свяжет Киев и аэропорт "Борисполь"

В "Укрзализныце" огласили название экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал Киева с аэропортом "Борисполь". Он будет называться Kyiv Boryspil Express.

В голосовании за четыре дня приняло участие 10 тысяч пользователей Facebook, победил вариант от жителя Борисполя Евгения Захарова с 3,6 тыс. голосов. Ему дадут приз, но в "Укрзализныце" пока не уточнили, какой именно.











В ведомстве теперь думают, как нанести название на вагоны. Из 400 вариантов к основному голосованию выбрали восемь: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, "Сич", Sky Express, "Чумак", "Аэрошатл", "Лыбедь".

Напомним, 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.

Кроме того, ранее "Укрзализныця" показала отремонтированные рельсовые автобусы польской фирмы Pesa, которые будут возить пассажиров по линии скоростного экспресса от Центрального ж/д вокзала до аэропорта "Борисполь".