Выбрали название экспрессу, который свяжет Киев и аэропорт "Борисполь"

Сегодня, 17:21

В выборе названия приняли участие 10 тысяч киевлян

Выбрали название экспрессу, который свяжет Киев и аэропорт "Борисполь"

В "Укрзализныце" огласили название экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал Киева с аэропортом "Борисполь". Он будет называться Kyiv Boryspil Express.

В голосовании за четыре дня приняло участие 10 тысяч пользователей Facebook, победил вариант от жителя Борисполя Евгения Захарова с 3,6 тыс. голосов. Ему дадут приз, но в "Укрзализныце" пока не уточнили, какой именно.

В ведомстве теперь думают, как нанести название на вагоны. Из 400 вариантов к основному голосованию выбрали восемь: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, "Сич", Sky Express, "Чумак", "Аэрошатл", "Лыбедь".

Напомним, 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.

Кроме того, ранее "Укрзализныця" показала отремонтированные рельсовые автобусы польской фирмы Pesa, которые будут возить пассажиров по линии скоростного экспресса от Центрального ж/д вокзала до аэропорта "Борисполь".
Киев, Укрзализныця, Борисполь, поезд, аэропорт, вокзал, вагоны, экспресс, Евгений Кравцов
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Укрзализныця" наняла SMM-щика за 13 средних зарплат

10 Августа, 14:05

Подрядчик получит от госкомпании больше 700 тысяч гривен за полгода

Транспорт

"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц"

27 Сентября, 21:39

Преобладающим цветом оформления вагонов является белый
Загрузка...

Одесса

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Из Киева в Одессу будет курсировать дополнительный поезд

13 Июля, 16:26

Билеты уже можно купить в железнодорожных кассах и в онлайн-режиме

Происшествия

В Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу

6 Октября, 11:49

Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся
Загрузка...