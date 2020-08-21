Выезды из Киева сковали пробки, а в Борисполе машины стоят в 10-километровой тянучке (видео)

Заторы уже парализовали Житомирскую трассу и выезд на Бучу

В Киеве перед тремя выходными в связи с Днем Независимости, который отмечается 24 августа, наблюдаются тянучки. Так, проезд усложнен на выездах, в центре, а также в пригороде.

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Согласно данным сервиса Google Maps, тянучками скованы проспект Дружбы народов в сторону моста Патона, подъезд к Южному мосту, Парковая дорога.

Пробка также на проспекте Бажана в сторону выезда из города – от станции метро "Харьковская" до "Бориспольской".

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Небольшая тянучка есть на Броварском проспекте в районе "Лесной", а также на подъезде к Броварам. Сложная ситуация на проспекте Бандеры и Новоконстантиновской, хотя выезды на Вышгород пока еще свободны.

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Пробка уже образовалась на выезде на Бучу, серьезные заторы также сковали Житомирскую трассу. Не лучше ситуация с выездами в пригород с Большой Окружной, но по Одесской трассе проезд еще свободен.

Тем временем транспортный коллапс наблюдается в Борисполе.

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Пользователи социальных сетей сообщают о 10-километровой пробке на Кольцевой в связи с ремонтными работами.

Напомним, что на День Независимости в центре Киева перекроют ряд улиц.

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