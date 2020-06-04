Вышли из карантина: у киевских маршруток снова отлетают колеса

В Киеве от маршрутки на ходу отвалилось колесо. Это первый случай после того, как частным перевозчикам разрешили возобновить работу в рамках ослабления карантина. ЧП произошло с маршруткой №575 на улице Щербакова.

Колесо отлетело перед остановкой. Повезло, что маршрутка ехала не на большой скорости. В автобусе разломалась ось (водители называют ее "чулком"). В салоне находилось более 10 пассажиров. Благо, никто из людей не пострадал.

"Водитель как раз подъезжал к остановке на Щербакова, когда в автобусе лопнула ось и отлетело колесо. Никто из пассажиров не пострадал. Они пересели на другую маршрутку. Сломанный автобус погрузил эвакуатор. Его увезли на ремонт в автопарк", – рассказали сайту "Сегодня" коммунальной службе перевозок в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Там отмечают, что причиной поломки мог стать износ металла. На улицах города ездит достаточно много старых маршруток, плюс ямы на дорогах приводят к тому, что от автобусов отлетают колеса.



Напомним, что сейчас коммунальная служба перевозок КГГА проводит проверки в маршрутках по городу. Специалисты проверяют, насколько чисто в салонах автобуса, как часто проводится дезинфекция и соблюдают ли водители масочный режим.

Отметим, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик". Вместе с тем, в Украине вдвое выросло количество аварий с маршрутками.

Также мы писали, что в конце мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

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