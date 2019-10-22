Wi-Fi едва жив: когда в метро и парках Киева появится нормальный бесплатный интернет

Столичные чиновники обещают в следующем году оборудовать 50 точек для подключения по всему городу

Фото: pixabay.

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Киевляне в социальных сетях критикуют работу беспроводного интернета в городе. Кроме того, пользователи сетуют на его отсутствие в столичном метро. Сайт "Сегодня" выяснил, почему так происходит и когда ждать быстрого интернета.

"Когда едешь в вагоне метро, то невозможно прочитать свежие новости. Странички загружаются, но не открываются, и прочитать их не реально. Например, на некоторых участках зеленой ветки интернета практически нет. На других ветках подземки он работает очень слабо. Еще в 2015 году власти обещали качественный интернет в подземке, но почему обещание так и не стали реальностью – мне не понятно", – возмущается студент Олег Стаднийчук.

Сетуют киевляне и на работу бесплатного интернета в наземном транспорте.

"Я специально захожу в салон транспорта, где есть значок Wi-fi. Например, в скоростном трамвае на Борщакогке, в троллейбусах №18 или №27. Но качество его работы мягко говоря плохое, а иногда подключиться просто невозможно", – рассказывает Ольга Андронова, жительница Борщаговки.

Также пользователи добавляют, что бесплатный Wi-Fi плохо работает в публичных местах. По их мнению, его там практически нет или он работает с перебоями. Напомним, ранее власти заявляли, что подключиться к интернету без пароля можно на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской, Почтовой площадях и в парке Шевченко.

Впрочем, в КГГА не согласны с такой критикой от горожан и поясняют причины:

"В публичных местах столицы Wi-Fi работает везде, где мы его запустили. И то, что пишут в социальных сетях, не отвечает действительности, наши специалисты специально все проверяли после вашего звонка. Что касается его работы в метро, то у нас был подписан инвестиционный договор на установку Wi-Fi в подземке, но инвестор не выполнял свои обязательства и инвестиционный договор был разорван. Сейчас планируем объявить новый конкурс, но инвестор подал в суд и вопрос завис на стадии судебных разбирательств. Поэтому пока не готов сказать, когда именно качественный Wi-Fi появится в метро", – рассказал сайту "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Что же касается работы бесплатного Wi-Fi в публичных местах, то чиновник утверждает, что работает он на данный момент в 14 точках по городу – парки, скверы, площади в центре города.

"Мы планомерно развиваем сеть бесплатного интернета и на следующий год у нас запланировано еще 50 точек с доступом к сети, помимо уже четырнадцати действующих. Они появятся возле туристических мест в городе, в парках и в центре столицы. Также Wi-Fi есть в наземном транспорте. Им оборудовано 1211 единиц подвижного состава: автобусы, троллейбусы, трамваи", – продолжает Назаров.

Он добавляет, что в троллейбусах, трамваях, автобусах Wi-Fi устанавливается на основе 4G.

"У пассажиров есть бесплатный Wi-Fi, и я считаю, что это уже очень хорошо. Возможно, в транспорте он иногда дает сбои, но все недочеты оперативно устраняются. И я бы не нарекал на качество бесплатного интернета в публичных местах по городу. Его скорость до 100 Мб/с и это считается мегакрутой Wi-Fi", – заверяет Назаров.

Ранее мы сообщали, что водитель одной из маршруток столицы раздает бесплатный интернет. Водитель сам установил роутер в салоне транспорта, чтобы его пассажиры не скучали в пробках.

Кроме того ранее новости "Сегодня" писали, что территория Украины к 2023 году будет на 100% покрыта связью форматов 3-G и 4-G, а также доступом к широкополосному интернету во всех населенных пунктах. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в своем выступлении на "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину:

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