За полгода в Киеве насчитали 500 случаев перевозки пассажиров на неисправных автобусах

Состояние некоторых киевских маршруток действительно вызывает опасение

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Столичные копы рассказали о серьезных проблемах в сфере пассажирских перевозок. Водители ездят на поломанных маршрутках и не проходят медосмотр перед рейсами.

Состояние некоторых киевских маршруток действительно вызывает опасение. Вспомним только недавние случаи. В июле уже дважды бусы загорались во время движения. В июне в Днепровском районе у пассажирского "Богдана" на ходу отвалилось колесо, а в мае на Виноградаре у маршрутки отломалась и рухнула на асфальт дверь. Статистика патрульной полиции Киева тоже неутешительна.

"За первое полугодие 2019 года обнаружили более 500 технически неисправных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров", — говорят здесь.

По данным копов, с начала года вынесено 398 постановлений по фактам управления транспортом с неполадками (штраф — 650 грн), 106 протоколов составили за повторное такое же нарушение. Также задокументировали 45 фактов перевозки пассажиров водителями, которые не прошли предрейсовый медосмотр (510 грн). Напомним, по правилам проверять состояние машин и водителей перевозчики обязаны ежедневно перед выпуском их на маршруты. В том числе и на трезвость. В пример копы приводят такой случай. Еще в середине апреля к админответственности привлекли водителя, который возил людей на поломанной маршрутке. В машине не работал спидометр, дворники, стояночный тормоз и внешние световые приборы. Мужчина пообещал, что все будет отремонтировано, но в конце месяца на маршруте снова обнаружили тот же бус с неисправностями.

"Святошинский суд присудил водителю админарест на пять суток. Недавно решение вступило в силу", — говорят копы.

По данным реестра судебных решений, это было на маршруте №187 (м. "Нивки" — ул. Тулузы).

Для усиления контроля за безопасностью патрульные устраивают профвстречи с перевозчиками. Проверки проводит и специальная мобильная группа, в которую входят и копы, и сотрудники Укртрансбезопасности. Справедливости ради отметим, что некоторые перевозчики таки обновляют подвижной состав. На многих маршрутах курсируют новые современные автобусы (маршруты 401, 239 и другие).

Ранее сообщалось, что в столичной маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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