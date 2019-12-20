Забор в коматозе: в Киеве подперли столбиками стену, чтобы она не рухнула на рельсы метро

Фото: Mykhailo Petelytskyy/Facebook

Реклама

На станции метро "Гидропарк" киевляне заметили странные конструкции, которыми подперли бетонный забор, который отделяет территорию метрополитена от Броварского проспекта. Жители Киева уже назвали это "нанотехнологиями" и высмеивают данные конструкции в социальных сетях.

"На станции метро "Гидропарк" поставили супер-технологичные подпорки, чтобы бетонное ограждение не упало... а столбы подкрасили серой краской", – написал Михаил Петелицкий.

Фото: Mykhailo Petelytskyy/Facebook

В самом метрополитене назвали появление подпорок вынужденной мерой. Это сделали, чтобы старый забор просто не упал на рельсы.

"Указанный забор, который отделяет территорию метрополитена на станциях метро "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Лесная", "Черниговская", находится даже не в аварийном, а в коматозном состоянии. Он очень старый и требует замены. Чтобы не рухнули его части, наши службы установили подпорки в самых аварийных местах", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

В подземке добавляют, что сейчас разрабатывается проект и в следующем году начнется замена аварийного забора.

"Изначально планировали менять забор по частям, но это очень дорого и нецелесообразно. Поэтому он буде меняться комплексно в следующем году. И это не просто забор – стена из бетона! По нему проходят наши электро-кабели, которые уже тоже устарели, а на них держится работа подземки. Нам необходимо поменять все кабели, которые проложены по забору. Пока только разрабатывается проект, поэтому во сколько обойдутся работы, мы пока сообщить не можем", – поясняют в метрополитене.

Напомним, на недавно отремонтированной станции метро "Святошин" пассажиры заметили дефекты после ремонта, который не так давно завершили на станции. А именно, на перроне станции отлетела тактильная белая плитка.

Тем временем в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама