Задержка поездов, идущих в Киев: "Укрзализныця" назвала причину

На перегоне Подгорцы - Новые Безрадичи украли два магистральных кабеля связи

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

В среду, 6 ноября, из-за похищения устройств связи вблизи железнодорожной станции Подгорцы задерживаются в пути несколько поездов, идущие на Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за похищения неизвестными лицами двух магистральных кабелей связи на перегоне Подгорцы – Новые Безрадичи несколько пассажирских поездов задерживаются в пути. Железнодорожники обнаружили кражу оборудования сегодня ночью", – говорится в сообщении.

В частности, задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка – Киев на 50 минут и № 103 Мариуполь – Киев на два часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь – Киев, № 80 Днепр – Киев.

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Железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

Отметим, что утром 6 ноября в столице были отменены несколько рейсов городской электрички. В "Киевпастрансе" причиной назвали атаку вандалов, однако подробности не сообщали.

Не так давно в Киеве задержали группу воров кабеля правительственной связи: двое иностранцев и женщина проникли в телефонный колодец, откуда вырезали около 80 метров проводов.

Также мы писали, что украинцы смогут поехать в Словакию на поезде.

Напомним, что с 31 мая на две недели приостанавливали движение поездов через Кропивницкий:

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