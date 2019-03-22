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Закрытие Шулявского моста: как переходить пешеходам (схема)

Сегодня, 15:21

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уточнили, какие переходы работают

Фото: Алексей Филипов, Сегодня
Закрытие Шулявского моста: как переходить пешеходам (схема) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/d81/5c8f7cd81693e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/d81/5c8f7cd81693e.jpg Транспорт В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уточнили, какие переходы работают

Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева обнародовала схему действующих переходов для пешеходов в районе закрытого на ремонт Шулявского моста.

"Обращаем ваше внимание на схему движения пешеходов во время реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод). Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении КП на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, подземный переход, который проходит возле Шулявского моста, на этой неделе частично закроют. Так, на выходе в сторону цеха №5 завода "Большевик" уже начали устанавливать металлические решетки, которые перекроют лестницу. Выход закрывают в связи с тем, что он выходит непосредственно на строительную площадку, и пребывание там прохожих небезопасно. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

Также мы писали, что как киевляне в пробках добираются на работу без Шулявского моста.

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Тег транспорт, Киев, пешеход, шулявский мост, путепровод

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Сегодня

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