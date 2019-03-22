Закрытие Шулявского моста: как переходить пешеходам (схема)
В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уточнили, какие переходы работают
Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева обнародовала схему действующих переходов для пешеходов в районе закрытого на ремонт Шулявского моста.
"Обращаем ваше внимание на схему движения пешеходов во время реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод). Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении КП на странице в социальной сети Facebook.
Напомним, подземный переход, который проходит возле Шулявского моста, на этой неделе частично закроют. Так, на выходе в сторону цеха №5 завода "Большевик" уже начали устанавливать металлические решетки, которые перекроют лестницу. Выход закрывают в связи с тем, что он выходит непосредственно на строительную площадку, и пребывание там прохожих небезопасно. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".
Также мы писали, что как киевляне в пробках добираются на работу без Шулявского моста.
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