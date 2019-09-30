Запуск скоростного трамвая на Борщаговке: киевляне показали недостатки (фото)

По словам пассажиров, на станции "Площадь Победы" грязно, а на "Полевой" не работает автомат для пополнения KyivSmartCard

После восстановления движения трамваев №1 и №3 по скоростной линии на Борщаговка жители столицы обратили внимание на ряд недостатков, о чем сообщили в Facebook.

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"Скоростной открыт, но! Валидаторов для считывания е-билета в первом трамвае почему-то нет. Станция "Площадь Победы" отремонтирована ужасно – везде грязь, лифты не работают. На платформах до сих пор укладывают плитку. Автомат для пополнения KyivSmartCard на "Полевой" не работает, хотя остался месяц до введения автоматизированной системы оплаты проезда в столице. Ужас, да и только", – написал на своей странице в соцсети Василий Михальчук.

Напомним, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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