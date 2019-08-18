Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры

До ста тысяч в день – нажива вокзальных воров. Правдами и неправдами. Они выманивают и крадут у пассажиров огромные деньги. А потом все это – спускают в игровых автоматах. Почему полиция бессильна? И что – чтобы это прекратить – может сделать каждый из нас.

Киев. Центральный железнодорожный вокзал. Любимое место попрошаек и воров. Таборятся вблизи главного здания, в сквере и у церкви. Увидев съемочную группу "Сегодня", – шарахаются и отмахиваются камнями.

Недалеко от вокзала – игровые автоматы. Ромы – здесь частые гости. Одну из таких компаний застают на месте. Чтобы установить личности, правоохранители ведут всех в участок полиции.

Рядом – в тени деревьев – обосновались другие задержанные – преимущественно женщины.

Некоторых из присутствующих – задерживают по несколько раз в день. Нарушителей закона снимают на видео, которое выкладывают в интернет.

Правонарушители активно пользуются соцсетями, некоторые – прямо во время собственного задержания – ведут прямой эфир.

Воры друг друга прикрывают. Работают группами – обычно впятером. Потенциальных жертв выслеживают в давке, в частности на платформе, чтобы второпях в толпе залезть в чужие сумки.

Привлечь карманных воров к ответственности, говорят полицейские – очень сложно. Да и сами пострадавшие ленятся писать заявления.

"Сама кража, похищение имущества – это не тяжелая статья, которая не предусматривает содержания под стражей. То есть – они снова на улице", – говорит Андрей Степанов, начальник отдела полиции на станции Киев-пассажирский.

Виктория работает в приюте для бездомных. С шести вечера и до утра – сюда могут прийти нуждающиеся – переночевать, помыться и поесть. Единственное но, в такие социальные центры – обращаются не часто. Лишь единицы – просят – восстановить их документы и трудоустроить.

"Большинство людей, которые являются бездомными – это люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками, поэтому у них часто желание выпить гораздо сильнее, чем прийти и переночевать в нормальном месте, получить питание, медицинскую помощь", – говорит Виктория Селиверстова, заместитель директора "Дома социальной заботы".

Сейчас попрошайничать в Украине – закон не запрещает. Следовательно разгонять попрошаек на улицах, если они ведут себя мирно – правоохранители не имеют права. Чтобы навести порядок, в частности на железнодорожном вокзале – с начала года, говорят в "Укрзализныце" – привлекли дополнительные патрули полиции. Следовательно, говорят, что за последнее время – краж ощутимо меньше.

"Количество патрулей, количество сотрудников и полиции, и национальной гвардии – на вокзале – несколько увеличилась и это уже больше создает комфортные условия с точки зрения безопасности. Наличие людей, стражей порядка в форме и вооруженных, уже дисциплинирует хулиганов и всех остальных, ограничивает противоправные действия, которые могли бы быть", – говорит Александр Красноштан, директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок.

Местная же власть обещает – вскоре возле вокзала – откроют еще один пункт – помощи бездомным.

Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаеки бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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