Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Зеленая ветка столичного метро замерла, напугав пассажиров

17 июня, 21:29

Александр Марущак , Юрий Божко , Игорь Тимофеев

Пассажиры в недоумении наблюдали, как состав пытался сдвинуться с места

В среду, 17 июня, без четверти девять вечера на одной из станций киевского метрополитена произошла ситуация, повергшая пассажиров в недоумение, переходящее в легкую панику. На станции метро "Дворец спорта" с поездом подземки случилась некая техническая неисправность. В результате поезд несколько раз пытался сдвинуться с места, но у него так ничего и не получалось.

По словам очевидцев, попытки начать движение поезд совершал минут пять к ряду. Пассажиров попросили покинуть вагоны и люди с перронов наблюдали за "рвением состава", фиксируя происходящее на фото и видео.

Вскоре в пресс-службе КГГА сообщили, что по техническим причинам (несрабатывания механизмов поезда) зеленая линия столичного метро работает от станции "Сырец" до станции "Золотые ворота" и от станции "Красный хутор" до станции "Кловская".

Реклама

В "Киевском метрополитене" сайту "Сегодня" пояснили, что действительно произошла поломка в поезде на станции "Дворец спорта".

"Неисправный состав сняли с линии и отправили в депо для выяснения причин поломки. Остановка движения поездов на зеленой ветке метро составила шесть минут", – рассказали нам в пресс-службе "Киевского метрополитена".

На данный момент все станции метро работают в штатном режиме, а пассажиры, застрявшие на станции "Дворец спорта", разъехались прибывшими на замену новыми поездами.

В среду столичное метро было центром внимания – в нем произошли две серьезные драки: сначала одни "активисты" избили других, затем друзья избитых вернулись и "дали сдачи".

Напомним, во вторник, 16 июня, остановились поезда красной ветки метро Киева. Причина остановки – мужчина, который оказался в тоннеле. Как позже выяснилось, мужчина был ранени зачем-то решил спрятаться в тоннеле.

Реклама

А 15 июня в метро на станции "Академгородок" пассажирам пришлось рассчитываться наличкой, бросая деньги в специальную баночку-копилку, установленную возле турникета. По словам пассажиров, в подземке произошел сбой в работе системы оплаты проезда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метро поезда станции дворец спорта ситуация поломки Киевский метрополитен станции метро остановка движения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)
В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)Происшествия
Киевлян удивил
Киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы (видео)Транспорт
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
Бунт на Русановских садах: киевляне на полтора часа перекрыли проезд из-за Подольского моста
Бунт на Русановских садах: киевляне на полтора часа перекрыли проезд из-за Подольского мостаДругие новости
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полицияТранспорт
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июняУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять