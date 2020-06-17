Зеленая ветка столичного метро замерла, напугав пассажиров

Пассажиры в недоумении наблюдали, как состав пытался сдвинуться с места

В среду, 17 июня, без четверти девять вечера на одной из станций киевского метрополитена произошла ситуация, повергшая пассажиров в недоумение, переходящее в легкую панику. На станции метро "Дворец спорта" с поездом подземки случилась некая техническая неисправность. В результате поезд несколько раз пытался сдвинуться с места, но у него так ничего и не получалось.

По словам очевидцев, попытки начать движение поезд совершал минут пять к ряду. Пассажиров попросили покинуть вагоны и люди с перронов наблюдали за "рвением состава", фиксируя происходящее на фото и видео.

Вскоре в пресс-службе КГГА сообщили, что по техническим причинам (несрабатывания механизмов поезда) зеленая линия столичного метро работает от станции "Сырец" до станции "Золотые ворота" и от станции "Красный хутор" до станции "Кловская".

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В "Киевском метрополитене" сайту "Сегодня" пояснили, что действительно произошла поломка в поезде на станции "Дворец спорта".

"Неисправный состав сняли с линии и отправили в депо для выяснения причин поломки. Остановка движения поездов на зеленой ветке метро составила шесть минут", – рассказали нам в пресс-службе "Киевского метрополитена".

На данный момент все станции метро работают в штатном режиме, а пассажиры, застрявшие на станции "Дворец спорта", разъехались прибывшими на замену новыми поездами.

В среду столичное метро было центром внимания – в нем произошли две серьезные драки: сначала одни "активисты" избили других, затем друзья избитых вернулись и "дали сдачи".

Напомним, во вторник, 16 июня, остановились поезда красной ветки метро Киева. Причина остановки – мужчина, который оказался в тоннеле. Как позже выяснилось, мужчина был ранени зачем-то решил спрятаться в тоннеле.

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А 15 июня в метро на станции "Академгородок" пассажирам пришлось рассчитываться наличкой, бросая деньги в специальную баночку-копилку, установленную возле турникета. По словам пассажиров, в подземке произошел сбой в работе системы оплаты проезда.

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