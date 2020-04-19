Жизнь после карантина: в Киеве могут исчезнуть маршрутки

Перевозчики уже почти месяц не выходят на работу, а водители разъехались по домам

После завершения карантина Киев может столкнуться с серьезной проблемой – отсутствием на городских улицах привычных маршруток. Об этом говорят сами перевозчики, которые уже почти месяц не работают на своих маршрутах, а водители отправлены в отпуска за личный счет. Сайт "Сегодня" разбирался, почему могут возникнуть проблемы у перевозчиков.

Напомним, еще до введения карантина из-за коронавируса владельцев частных столичных маршруток обязали до 1 апреля установить в салонах маршрутных такси валидаторы для оплаты проезда по единому билету.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Как рассказали нам в коммунальной службе перевозок КГГА, установка валидаторов была прописана в условиях конкурсов на маршруты для перевозчиков еще с 2015 года.

"Тогда еще не существовало общегородской системы, к которой можно было подключить валидаторы для оплаты проезда по единому билету. Теперь такая система есть, и ее с 1 апреля запустили в промышленную эксплуатацию. А вот валидаторов в маршрутках пока нет, хотя перевозчики знали, что такими устройствами должны быть оборудованы все их автобусы. Владельцы маршрутов должны закупить эти устройства за собственные средства и установить в салонах", – рассказали сайту "Сегодня" в Коммунальной службе перевозок КГГА.

Там добавляют, что за невыполнение этого требования с частными перевозчиками даже могут расторгнуть договор на маршрут.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В коммунальных маршрутках "Киевпастранса" устанавливать валидаторы начали еще в прошлом году, но они так и не заработали.

"Все наши водители распущены по домам. Они написали заявления на отпуск за свой счет. И как мы их соберем после завершения карантина – большой вопрос. Плюс этот административный прессинг по поводу установки валидаторов приведет к исчезновению маршруток в городе", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Орел, директор компании перевозчика "Транс-сити".

По его словам, стоимость валидатора на одну единицу транспорта – 1800 евро.

"Нас обязывают устанавливать устройства за свой счет. В нашем предприятии 40 автобусов. Подсчитайте, сколько денег нужно нам, чтобы их закупить – 72 тысячи евро. А есть предприятия, у которых работает 200-300 автобусов. Пока мы не можем себе позволить установку валидаторов. Да и никто из коллег не может", – добавляет Олег Орел.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Другие перевозчики говорят, что нужно усовершенствовать саму систему оплаты проезда в маршрутках, например, решить, как будут оплачивать проезд льготники и пенсионеры, а потом уже устанавливать валидаторы и запускать саму систему в работу. Кстати, до карантина столичные маршрутки перевозили от 900 до 1 миллиона пассажиров в городе.

"Сейчас никто не знает точную стоимость этих валидаторов. Суммы называются разные – и 3, и 5 тысяч долларов за одно устройство. А если у меня 20 автобусов – вот и подсчитайте необходимую сумму. Это колоссальные расходы с учетом того, что мы уже почти месяц не работаем. Все наши водители написали заявление на отпуск за свой счет. Часть из них пошли искать другую работу. Не могу сказать, вернуться ли они на маршруты после окончания карантина. Может быть такое, что после снятия карантина маршрутки вообще не выедут на линии из-за отсутствия водителей. А если мы еще начнем ставить валидаторы, то нам нечем будет платить им зарплаты. Естественно, что люди останутся по селам – полоть картошку и сажать огурцы", – рассказал нам Николай Бацан, директор компании по перевозкам "Политехавто-Б".

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Перевозчики отмечают, что в других городах Украины установка валидаторов в маршрутках проводилась за счет местных муниципалитетов и бюджета города.

"Там компания, которая обслуживает работу валидаторов, раздавала их перевозчикам бесплатно в пользование на определенных условиях – под договор. Чем мы хуже? Также есть много вопросов по поводу использования валидаторов в маршрутках. Например, могу вас заверить, что люди, которые будут заходить в салон через задние двери – вообще не будут платить за проезд. Нам придется в каждую маршрутку нанимать на зарплату контролера, который будет требовать от пассажиров оплатить проезд. Например, "Киевпастранс" уже сейчас имеет до 40% потерь от использования валидаторов в автобусах. Хотя их руководство заявляет другое, но они сидят на дотациях из бюджета и им все равно. Мы же должны выживать. Поэтому, если после завершения карантина нас заставят за свой счет ставить валидаторы, будет просто катастрофа. Город просто станет", – рассказал нам Олег Орел.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Напомним, что подключение валидаторов проходит через Городской информационно-вычислительный центр (ГИВЦ). Там нам рассказали, что занимаются лишь подключением и тестированием оборудования, которое будет использоваться на маршрутках для оплаты проезда по единому билету.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Мы, как технический оператор, только предоставили маршруточникам-перевозчикам технические условия. А валидаторы они должны покупать самостоятельно. Когда они установят оборудование, мы их подключим к единой системе. Пока к нам обратился только один перевозчик с просьбой протестировать, как работает оборудование", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Козубский, директор ГИВЦ.

Крупные перевозчики, у которых на разных маршрутах работает 200-250 автобусов, тоже пока не установили валидаторы.

"Мы ждем окончания карантина и тогда будем заниматься решением этого вопроса. Пока делать прогноз, что будет после завершения карантина, трудно. Водители действительно сейчас находятся в отпусках за личный счет. Если карантин затянется, то есть вероятность, что некоторые маршруты придется закрыть", – рассказали в компании по перевозкам.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Перевозчики пока не говорят про возможное подорожание стоимости проезда в маршрутках (максимальная стоимость проезда до карантина – 8 гривен), но намекают, что им скорее всего придется идти на такие непопулярные меры, чтобы выжить.

В Коммунальной службе перевозок КГГА соглашаются, что для частных перевозчиков наступили трудные времена, но в то же время настаивают, что устанавливать валидаторы для оплаты проезда перевозчикам придется.

"Пока никаких послаблений для частных перевозчиков не планируется. Они были обязаны установить валидаторы. Сейчас неизвестно, когда закончится карантин. Конечно, если он затянется еще на месяц, то ситуация только усугубится. Если перевозчикам даже разрешат возить в салоне по 10 пассажиров, то они не захотят работать в таком режиме – им это невыгодно. Проблемы могут возникнуть у мелких перевозчиков, у которых маленькие автопарки. А крупные перевозчики, которые за счет кредитов закупили новые автобусы, вряд ли бросят свой бизнес из-за месячного простоя", – рассказали нам в службе перевозок КГГА.

Напомним, ранее столичные власти не раз заявляли о планах сократить количество маршруток в городе. Какие планы озвучивались, смотрите в нашем сюжете:

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