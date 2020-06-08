Злостный нарушитель умудрился 10 раз за день попасть в объектив камеры видеофиксации

Наибольшей скорость была в этот день у автомобиля Mercedes - 208 км/ч на автодороге М06 Киев - Чоп

6 июня водитель автомобиля Hundai Sonata попал на камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, в течение дня превысив скорость десять раз

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata. Он превышал аж 10 раз. Также камеры зафиксировали автомобиль – Hyundai Santa Fe, который нарушил скоростной режим 9 раз", – говорится в сообщении на страничке в Facebook.

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Также в полиции отметили, что наибольшей скорость была в этот день у автомобиля Mercedes – 208 км/ч на автодороге М06 Киев – Чоп, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч.

Всего 6 июня камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч.

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В Украине с 1 июня заработала система видеофиксации нарушений ПДД, и за первые дни камеры "поймали" десятки тысяч нарушителей. В МВД объяснили, как можно проверить, придет ли вам "письмо счастья" за превышение скорости.

Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

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