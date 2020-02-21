Большая уборка: киевлян приглашают в Бабий Яр

22 и 23 февраля в 11:00 состоится масштабная уборка территории Бабьего Яра. В ней примут участие коммунальщики и активисты. Также приглашают присоединиться всех желающих, сообщает КГГА.

Участников уборки обещают обеспечить всем необходимым.

Место встречи: станция метро "Дорогожичи", на улице у выхода со стороны Бабьего Яра.

Реклама

Отметим, что субботники в Киеве, во время которых коммунальщики совместно с горожанами убирают в зеленых зонах столицы, уже стали традицией. Самые масштабные из них проходят осенью и весной. К примеру, в 2019 году в начале октября сотрудники городских служб и местные жители не только сделали большую уборку во всех районах, но и высадили около 3 тысяч деревьев. "Робиния, клен, граб, тополь, платан, ель, ясень и другие деревья совсем скоро украсят столицу", – сообщали тогда в "Киевзеленстрое", приглашая киевлян сделать город лучше.

Ранее в Днепропетровской области жители села Спасское устали ждать и самостоятельно отремонтировали трассу. Люди собрали 100 тысяч гривен, купили 60 тонн асфальта, вышли на субботник и сделали ремонт дороги у своего поселка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама