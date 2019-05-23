День Киева-2019: полная программа празднования

Столица отметит праздник с грандиозными концертами и бесплатными уроками танцев

Фото: Мила Князьская-Ханова

В конце недели, 25 и 26 мая, Киев будет праздновать День города. Отмечать его будут не только в эти дни: немало мероприятий запланированы на пятницу, 24 мая, а некоторые уже проходят с начала недели и продлятся до начала июня. "Сегодня" собрал полную программу празднования Для Киева в 2019 году, которые будут проходить на нескольких локациях в городе.

В частности, уже можно посетить выставки "Художники Киева – родному городу" в Центральном дома художника (ул. Сечевых Стрельцов, 1-5) и "Почетные граждане города Киева" перед зданием Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36). Также в самом разгаре – фестиваль Кyiv Art Week, который представляет ряд инсталляций и художественных спецпроектов в городе, а также образовательные мероприятия. Также в его рамках можно посетить показ короткометражных фильмов о современном украинском искусстве и большая ярмарка галерей и арт-объектов Kyiv Art Fair. В этом году на ярмарке будут представлены и выставлены на продажу более тысячи работ мировых и украинских художников.

С полной программой Кyiv Art Week можно ознакомиться на сайте фестиваля (kyivartweek.com/program).

24 мая, пятница:

10:00-14:00 – велогонка HORIZON PARK RACE FOR PEACE. Маршрут: ул. Маршала Конева, 6 (старт) -просп. Академика Глушкова -Одесский площадь – ул. Академика Заболотного – ул. Ивана Сирко -ул. Васильковская (финиш).

Первый день Международного турнира по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019", парк "Город спорта" (Долобецкий остров)

Соревнования по спортивному ориентированию: 8:00 – 16:00, на территории Национального ботанического сада им. Николая Гришко (ул. Тимирязевская, 1),

Художественный проект JAZZ KOLO (Центральный парк культуры и отдыха, летняя эстрада Городского сада).

25 мая, суббота:

8:00 – 12:00 KIEVSKAYA SOTKA WOMEN CHALLENGE – ул. Крещатик, 26 (старт)-б-р Тараса Шевченко-площадь Победы – ул. Победы – станция метро "Шулявская" (разворот) -просп. Победы – площадь Победы-б-р Тараса Шевченко-ул. Крещатик – Майдан Независимости -ул. Крещатик, 26 (финиш)

8:00 – 16:00: Соревнования по спортивному ориентированию:, по маршруту: ул. Богдана Хмельницкого -ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Трехсвятительская -ул. Героев Небесной Сотни -ул. Ольгинская – ул. Лютеранская -ул. Круглоуниверситетская – Бессарабская площадь – ул. Крещатик.

9:00 – 17:00 – Парусная регата (Киевский речной вокзал, причал № 6 возле церкви Святого Николая)

12:00 – 18:00, Фестиваль национальных культур "Этнофест" (Центральный парк культуры, Летняя эстрада Городского сада)

12:00 – 17:30, HORIZON PARK RACE MAIDAN, по маршруту: ул. Крещатик, 26 (старт)-б-р Тараса Шевченко-площадь Победы – ул. Победы – станция метро "Шулявская" (разворот) – ул. Победы – площадь Победы-б-р Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Независимости -ул. Крещатик, 26 (финиш).

12:00 – 22:00, Фестиваль "Radioday free open air" (площадь Конституции около Мариинского дворца)

12:00 – 22:00 Фестиваль "Страна Франкиана", сквер возле театра Ивана Франко. В программе – концертные выступления, выставки, продажа сувенирной продукции, угощение блюдами украинской кухни. Будет работать детская площадка, лабиринт, также обещают квесты и игры.

Второй день международного турнира по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019", парк "Город спорта" (Долобецкий остров)

Открытие Международного фестиваля детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик", которое состоится в Интернациональном парке. В течение нескольких дней посетителей праздника ожидают мастер-классы по различным видам народного творчества, выставки, продажа сувениров, благотворительная акция для детей с инвалидностью.

Фестиваль "Джерела Кобзаря" (Певческое поле, ул. Лаврская, 41)

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz (пер. Лаврская, 7)

Официальная церемония открытия Киевского международного кинофестиваля "Молодость" и начало работы киногородка на Почтовой площади

"Киевский бал" на Контрактовой площади.

Эта локация станет одной из главных на городском празднике. "Уже традиционно раз в год мы превращаем Контрактовую в самую танцевальную площадь Европы: мы устроим самый большой мастер-класс по сальсе", – отметила организатор Киевского бала Марина Игнатуша. Мастер-классы по сальсе проведет известный хореограф кубинец Рейнальдо Пауэль.

С 18:00 – отбор конкурсантов от Украины на песенный конкурс "Берлинская жемчужина" (BerlinerPerle) в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, 14-17 и 18-24 лет.

20:00 – концерт с участием DZIDZIO (Контрактовая площадь)

26 мая, воскресенье:

8:00 – 15:00 – "Пробег под каштанами". Маршрут: Майдан Незалежности – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – разворот на ул. Деловой – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого -ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках" (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию ​​в колясках или с помощью костылей, палок, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).

Собранные средства будут направлены на покупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Регистрация участников "Пробега под каштанами" продолжается до 22 мая по ссылке: www.probig.kiev.ua.

8:00 – 16:00 – Соревнования по спортивному ориентированию по маршруту: ул. Богдана Хмельницкого -ул. Владимирская – ул. Десятинная – парк Владимирская Горка – Крещатый парк – Парковая дорога – Мариинский парк – Крепостной переулок -ул. Институтская – Кловский спуск -ул. Мечникова – ул. Бассейная – Бессарабская площадь – ул. Крещатик.

9:00 – 21:00 Международный турнир по кикбоксингу, эстрада Крещатого парке возле Арки дружбы народов

10:00 – 17:00, HORIZON PARK CLASSIC, по маршруту: ул. Николая Гринченко -ул. Кировоградская -просп. Валерия Лобановского -ул. Андрея Головко -ул. Соломенская – ул. Протасов Яр -ул. Николая Гринченко (старт-финиш возле дома № 28 ул. Соломенской).

Открытие Владимирского вело-пешеходного моста, который который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку

11:00-18:00 Бесплатные экскурсии по городу.

Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с лучшими профессиональными гидами города.

На выбор предлагается 7 экскурсий:

прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" в 11:00; прогулка "Киевские дворики" в 12:00; экскурсия "Владимирская горка" в 15:00; экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15; экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15; экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00; обзорная экскурсия по городу (на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59.

Третий день международного турнира по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019", парк "Город спорта" (Долобецкий остров)

"Этнопраздник" – художественный марафон творческих коллективов на территории Национального музея архитектуры и быта.

Всеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (Певческое поле, ул Лаврская, 41)

12:00 – празднование Дня Киева на площади Леси Украинки, 1.

Жителей и гостей столицы ждет культурно-художественная программа с мастер-классами, конкурсами, огненным шоу, вокальными, танцевальными, цирковыми номерами и выставка мотоциклов. Изюминкой праздника станет проведение студенческого юмористического батла, с участием студентов ведущих высших учебных заведений Киева.

13:00 – 19:00 – Чемпионат города Киева по семейному спорту (ул. Крещатик)

"Киевский бал" на Контрактовой площади.

Здесь с 11:00 начнутся мастер-классы для детей, а около 17:30 выстроятся более тысячи танцоров и исполнят украинскую польку, что будет зафиксировано в Книге рекордов Украины.

С 18:45 – выступления Гайтаны и Асии Ахат.

20:00 на Контрактовой площади состоится концерт группы Space "Космическая симфония" в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперетты Украины. Концерт будет сопровождать лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты.

На этом праздник не заканчивается: еще два дня столичную детвору будет развлекать фестиваль "Солнечный каштанчик". 27 мая в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины состоится конкурс трюкачей, гала-концерт и награждение участников., а 28 мая – мастер-классы по народному танцу, экскурсии и дискотека.

Напомним, что в этом году на празднование Дня Киева в столице планируют потратить рекордные 11,3 млн гривен.

День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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