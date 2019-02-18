День памяти Героев Небесной Сотни: что будет происходить в Киеве

18 февраля вечером люди выйдут на шествие, а в музее откроются фотовыставки

День памяти Героев Небесной Сотни: что будет происходить в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad4/abc/5c6ad4abc61ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad4/abc/5c6ad4abc61ad.jpg 2019-02-18T17:53:00+02:00 Куда пойти 18 февраля вечером люди выйдут на шествие, а в музее откроются фотовыставки

В Киеве сегодня, 18 февраля, пройдет несколько мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной Сотни, сообщили в Национальном музее Революции Достоинства. Среди них – молебен и шествие памяти, открытие фотовыставок и показ документального кино, снятого британским режиссером.

Молебен и Шествие памяти (19:00 – 21:00)

Мероприятие начнется возле Михайловского собора и пройдет по маршруту: улица Трехсвятительская – площадь Европейская – улица Михаила Грушевского – переулок Крепостной – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Лепестковое шествие чествования Героев Небесной Сотни

Шествие будет проводиться три дня – 18,19 и 20 февраля. В эти дни все желающие принять в нем участие будут собираться возле стеллы на Майдане Незалежности. Время проведения – 19:00-21:30.

Премьерный показ фильма "Киев Несокрушимый"

Британский режиссер Фил Стронгмен снял полнометражный документальный фильм о Революции Достоинства, художниках, принимавших в ней участие, а также революции на творчество фотографов, скульпторов, музыкантов, кинооператоров и Восточную Европу в целом.

Показ состоится с 19:00 до 21:00 в доме "Мастер Класс" (ул. Богдана Хмельницкого, 57Б). Кинопоказ – бесплатный, однако требуется регистрация (http://catcut.net/KLYz).

Художественный проект Виктории Романчук "Сторожа"

Выставка открылась 18 февраля в здании Федерации профсоюзов Украины и проходит на первом этаже (Майдан Незалежности, 2). Ознакомиться с ним можно будет до 20 февраля. Вход – свободный.

"Расстрелянный Майдан" – фотовыставка Александра Тимошенко

Выставка открылась 18 февраля в здании Федерации профсоюзов Украины на втором этаже. До 20 февраля посетители могут увидеть фотолетопись событий на улицах Киева в период Революции Достоинства. Будучи непосредственным участником событий, фотограф воспроизвел атмосферу Майдана.

По словам автора, главная цель фотовыставки – попытка напомнить о событиях и преступления Майдана. На фотографиях изображены участники Революции Достоинства, герои, которых уже нет с нами.

"Майдан – это была территория свободы, где собрались настоящие украинцы, которые поддерживали и всячески помогали друг другу. Я хочу обратить внимание на проблемы людей, переживших те страшные события, были ранеными. Некоторые из них умерли позже, от последствий обстрелов и избиения. Хочу, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть и никогда не забывали всех тех, кто стоял на Майдане за свободу и независимость", – рассказывает Александр Тимошенко.

Выставку можно посетить с 11:00 до 19:00, вход – свободный.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна достойно почтить память Героев Небесной Сотни, которые отдали жизнь за независимость своей страны. Глава государства отметил, что уже поданы несколько проектов на строительство Мемориала в память Героев.

Напомним, в ноябре прошлого года Порошенко дал старт работе над проектом мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. Президент встретился с организаторами архитектурного конкурса относительно проекта "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – музей Революции Достоинства", где был подписан меморандум между благотворительным фондом Порошенко, Министерством культуры и благотворительной немецкой компанией Хоссбахенхаус о начале конкурса.

14 марта президент подписал закон о выделении земли под Музей Революции Достоинства. Принятие Закона направлено на решение вопроса о предоставлении земельного участка на Аллее Героев Небесной сотни (ул. Институтская, 3) в Печерском районе Киева из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни – Музею Революции Достоинства. Соответствующий участок предоставляется для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

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