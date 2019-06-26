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Дни Конституции и молодежи в Киеве: полная программа праздников в столице (обновляется)

26 июня, 19:25

На длинных выходных в столице отметят целых два праздника – с концертами и фестивалями

Куда пойти на майские праздники в Киеве
Куда пойти на майские праздники в Киеве. Фото: Depositphotos

В ближайшие выходные, с 28 по 30 июня, в Киеве будут отмечать сразу два праздника – День Конституции и День молодежи, который традиционно припадает на последние выходные первого месяца лета. В эти дни в городе пройдет немало интересных событий, посвященных праздникам. Так, горожане и гости столицы смогу побывать на ярких фестивалях, концертах, а также множество других интересных мероприятий.

Многие из мероприятий, посвященных празднику, пройдут в будни. Так, в честь дня Конституции в городе пройдут выставки, кинопоказы и соревнования.

Сайт "Сегодня" следит за оглашением программы празднования и публикует полный список праздничных событий, которые запланированы на выходные дни.

28 июня

  • 11:00–22:00 – Первый день фестиваля "Пикник на Певческом" (ул. Лаврская, 33).

Здесь будут отмечать оба праздника под выступления кавер-бэндов и звездных гостей. Детей будут развлекать конкурсами и мастер-классами, а взрослые большой компанией смогут отдохнуть в зоне фуд-корта, где будет много еды, приготовленной на гриле и авторских напитков. Вход – 130 грн.

  • 10:00-22:00 Первый день фестиваля "Свій до свого по своє" (Контрактовая площадь)

Киевлян и гостей города прилашают на семейный фест, где будет ярмарка, развлечения, выступления артистов, мастер-классы, лекции, аниматоры, аквагрим, лаунж-зона и фудкорт.

  • "Победа непокоренных" (Центральный парк, возле Арки дружбы народов)

29 июня

  • 10:00-22:00 Второй день фестиваля "Свій до свого по своє"
  • 11:00–22:00 – Второй день фестиваля "Пикник на Певческом".
  • 19:30 Гала-концерт "Звезды мировой оперы" (Софийская площадь).

Под открытым небом лучшие артисты украинской оперы будут петь арии Пуччини, Верди, Россини, Сен-Санса, Бизе, Лысенко, неаполитанские и украинские песни. Концерт пройдет при участии Симфонического оркестра украинского радио и хоровой капеллы "Думка".

30 июня

  • 11:00–22:00 – Третий день фестиваля "Пикник на Певческом".
  • 17:00-21:00 Фестиваль молодых исполнителей (ул. Лаврская, 12)

Вход – 80 грн, для школьников и студентов – 40 грн при наличии соответствующего документа.

Напомним, что в 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

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Тег развлечения, пикник, выходные, софийская площадь, Центральный парк, выступления, День Конституции

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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