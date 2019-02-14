Фестиваль китайских фонариков в Киеве: как будет выглядеть яркий праздник

Фестиваль гигантских китайских фонариков в Киеве – как будет выглядеть яркое шоу

Фестиваль китайских фонариков в Киеве: как будет выглядеть яркий праздник Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/573/90c/5c657390ceada.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/573/90c/5c657390ceada.jpg 2019-02-14T15:47:00+02:00 Куда пойти Фестиваль гигантских китайских фонариков в Киеве – как будет выглядеть яркое шоу

На Певческом поле сегодня откроется фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных.

Вечером, в 17:00, для киевлян зажгут около 30 ярких инсталляций: композиции со скульптурами пингвинов, ярких попугаев в клетках, китайскую колесницу и розовых восточных слонов.

А изюминкой фестиваля станет 40-метровый огнедышащий дракон.

Фестиваль продлится до конца марта. Стоимость входного билета на Певческое поле будет варьироваться от 120 до 200 грн в зависимости от дня недели и категории посетителей.

Напомним, наша страна стала первой в Восточной Европе, где стартует такой необычный праздник огней и света.

На создание ярких локаций мастеров вдохновил китайский Праздник фонарей. Это одна из древнейших традиций Поднебесной, которая насчитывает уже более двух тысяч лет: в этот день (дата праздника — плавающая) по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, и во многих регионах проходят яркие шоу. Праздник символизирует окончание празднования китайского Нового года.

Кроме того, на станции метро "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко", которая показывает украинского поэта и художника в образе известных киногероев и исторических фигур.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.