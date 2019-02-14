Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

Фестиваль китайских фонариков в Киеве: как будет выглядеть яркий праздник

Сегодня, 15:47

Фестиваль гигантских китайских фонариков в Киеве – как будет выглядеть яркое шоу

Фестиваль китайских фонариков в Киеве: как будет выглядеть яркий праздник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/573/90c/5c657390ceada.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/573/90c/5c657390ceada.jpg Куда пойти Фестиваль гигантских китайских фонариков в Киеве – как будет выглядеть яркое шоу

На Певческом поле сегодня откроется фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных.

Вечером, в 17:00, для киевлян зажгут около 30 ярких инсталляций: композиции со скульптурами пингвинов, ярких попугаев в клетках, китайскую колесницу и розовых восточных слонов.

А изюминкой фестиваля станет 40-метровый огнедышащий дракон.

Фестиваль продлится до конца марта. Стоимость входного билета на Певческое поле будет варьироваться от 120 до 200 грн в зависимости от дня недели и категории посетителей.

Напомним, наша страна стала первой в Восточной Европе, где стартует такой необычный праздник огней и света
На создание ярких локаций мастеров вдохновил китайский Праздник фонарей. Это одна из древнейших традиций Поднебесной, которая насчитывает уже более двух тысяч лет: в этот день (дата праздника — плавающая) по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, и во многих регионах проходят яркие шоу. Праздник символизирует окончание празднования китайского Нового года. 

Кроме того, на станции метро "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко", которая показывает украинского поэта и художника в образе известных киногероев и исторических фигур.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег фестиваль, праздник, певчевское поле, китайский новый год

Вы сейчас просматриваете новость " Фестиваль китайских фонариков в Киеве: как будет выглядеть яркий праздник". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайские огни для влюбленных Киева: 40-метровый дракон, колесница,  слоны и пингвины

7 февраля, 13:35

Гостей ждут экзотические  блюда и детские конкурсы

Дмитрий Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже

7 декабря 2018, 07:28

Журналист планирует провести многодневный опен-эйр

15 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:46

15 февраля отмечаем великий праздник Сретения Господнего

Сретение Господне у восточных христиан 2019: дата, традиции, приметы

Сегодня, 15:43

Как на Сретение Господне 2019 предсказать погоду и что нельзя делать в этот день

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Финляндия потребовала от РФ вернуть захваченные СССР территории

В Киеве на Левобережной горел рынок: появились фото

На лице Зеленского заметили странные изменения

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом