Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка: в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретро-автомобили

В столице проходит крупнейший фестиваль Украины, который продлится с 4 до 6 октября

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Сотни раритетных автомобилей съехались на крупнейший фестиваль Украины, который продлится с 4 до 6 октября. Некоторые гости проехали тысячи километров, чтобы попасть на мероприятие. Как, к примеру, житель Латвии Сандрис Мисиньш.

"Я специально отпуск на работе. Вижу, из Кременчуга привезли спортивный КрАЗ, единственный во всем мире. Каждый раз что-то новое", – говорит Сандрис Мисиньше.

Уникальный спортивный КрАЗ разработали украинские конструкторы. Собрали его из отечественных деталей. А двигатель установили с танка.

"Мы подняли мощность до тысячи лошадиных сил. Тут почти половина приборов – с танка. А так, все остальное – это спортивный автомобиль", – говорит конструктор Владимир Гавриленко.

Украшением выставки стали уникальные американские машины 50-70-х годов. К примеру, "Форд" 1959 года с крыльями. Это – авиационный дизайном. Машина впервые на выставке в Киеве. А везли ее из Черкасс вместе с "Линкольном" 1945 года. Он пока не отреставрирован и последние несколько лет был в гараже. Расконсервировали его специально для этой выставки.

А самый мощный в этой коллекции – Plymoth Barracuda.

"Он развивает мощность до целых 425 лошадиных сил. Это дает возможность автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 5 секунд", – говорит представитель организаторов фестиваля Владимир Мукан.

В этом году на выставке покажут более тысячи редких авто. Их расставят между крыльев самолетов. Все экспонаты примут участие в гонке – ретроралли. А посетителям в ретрокостюмах обещают бесплатный вход.

Напомним, в мае в Киеве на выставке собрали рекордное количество раритетных автомобилей. Самым старым и самым уникальным автомобилем из всех представленных на прошлой Old Car Land, был шикарный бентли. Стоимость этого авто на тот момент достигала 400 000 евро, по мнению коллекционеров.

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