Главные елки Киева: выбираем самую красивую (голосование)

У каждого из 11 новогодних деревьев – свои особенности и «характер»

Фото: Подольская РГА

В Киеве засветились все районные елки города! Городские коммунальщики постарались на славу и каждая из новогодних красавиц не похожа на своих "коллег" из других районов столицы. Сайт "Сегодня" собрал фотографии каждой из елок и предлагает выбрать самую красивую из них, проголосовав в опросе в конце статьи.

Елка Голосеевского района

Фото: Голосеевская РГА

Голосеевская елка на сезон зимних праздников "поселилась" в парке культуры и отдыха им. Рыльского, который превратился в сказочный городок. Здесь маленьких жителей района развлекают настоящие герои из мультфильмов. А по вечерам елочка светится сотнями ярких огней.

Елки Дарницкого района

Район может похвастаться сразу двумя главными елками. Одна из них "обитает" в Парке имени воинов-интернационалистов на улице Вербицкого. Возле нее силами коммунальных предприятий района созданы несколько тематических фотозон. Так что каждый может сделать фотографии на память о праздниках.

Фото: Дарницкая РГА

Вторая большая елка сияет разноцветными огоньками у Дворца культуры "Дарница" (ул. Заслонова, 18). Площадь перед Дворцом культуры "Дарница" наполнена новогодним настроением: елка радует глаз, цветной дождик и украшения напоминают, что вскоре – Новый год, хотя на улице и стоит настоящая весна.

Фото: Дарницкая РГА

Также в холле второго этажа Дарницкого райгосадминистрации (ул. Кошица, 11) для маленьких дарничан работает Гостиная Святого Николая. Дети могут встретиться с главным новогодним волшебником, сфотографироваться с ним и порадовать своим любимым стихотворением.

Реклама

Фото: Дарницкая РГА

Гостиная будет работать с 26 по 28 декабря, 2-3 января и 8-10 января. Время работы – 11: 30-16: 00. Напомним, во время праздников в Киеве работают несколько резиденций Святого Николая.

Елка Деснянского района

Главное новогоднее дерево района сияет яркими огнями возле кинотеатра "Флоренция". Она подарит праздничное настроение всем, кто окажется на площади у здания Деснянской райгосадминистрации. На ее открытии побывал специальный гость – настоящая звезда украинской эстрады Виктор Павлик.

Елка Днепровского района

Новогодняя елка здесь "гостит" в Парке культуры и отдыха "Победа" (бульв. Перова, 2). Стройная, яркая, разноцветная красавица будет озарять район своими огнями и дарить радость на протяжении всех рождественско-новогодних праздников.

Елка Оболонского района

Большая елочка находится на площадке у Оболонской райадминистрации. Главная новогодняя красавица района будет дарить праздничное настроение на протяжении всех новогодних и рождественских праздников.

Елка Печерского района

Здесь главную елку района зажгли возле арки "Дружбы народов", на праздничной площадке "Рождественская арка". Его нынешней концепцией является сказки народов мира. Каждый посетитель может стать главным героем новогодней сказки, попробовать вкусные блюда и сфотографироваться на память в современной фотозоне. Праздничная локация будет работать с 19 декабря 2019 до 19 января 2020 года.

Реклама

Елка Подольского района

Главная новогодняя красавица находится на Контрактовой площади, посреди одной из главных городских праздничных локаций. Возле нее работает большая горка, каток, а также расположена резиденция Святого Николая. Ежедневно здесь проходят концерты и праздничные мероприятия.

Елка Святошинского района

В этом году впервые центральная новогодняя елка установлена в Интернациональном парке – традиционном месте массовых народных гуляний в Святошинском районе. Нарядную, стройную красавицу для святошинцев выбрали, установили и украсили работники зеленого хозяйства.

А еще возле нее прошла благотворительная ярмарка: святошинцы собирали деньги больному лейкемией мальчику – пятилетнему Костику Карпову, который живет в этом районе. Ярмарку организовали педагоги, ученики и их родители. Все деньги передали семье малыша.

Елка Соломенского района

Главная зеленая красавица Соломенского района находится в парке им. Островского. Жители района любят фотографироваться с символом нового года. На ее открытии тут выступали украинские певцы Денис Мусаев и Диля.

Елка Шевченковского района

Главная елка традиционно расположена в парке Тараса Шевченко. На сцене возле нее ежедневно звучат новогодние и рождественские песни. Все желающие могут окунуться в сказку льда на бесплатном катке, перекусить или согреться чаем, кофе или глинтвейном, посетить новогодние домики.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама