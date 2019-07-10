Как выглядит новый пляж на Троещине (фото)
Завезли свежий песок, установили новый душ и построили площадку
Пляж "Троещина", который в 2018 году функционировал как зона отдыха и издавне считался одним из лучших диких пляжей города, теперь официальный. Здесь, кроме свежего песка, появились новые туалеты, детская и спортивная площадки, дорожки, ведущие к воде, вышки спасателей и специальное место для пикников.
Кроме того, здесь почистили дно, так что теперь купаться – более безопасно.
Напомним, восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду "Голубой флаг". Среди них – семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". Для сравнения: в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.
Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха. За последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируется завершить капремонт еще трех – "Троещина", "Водоворот", "Галерный".
Между тем, на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку. Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.
Также киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как выглядит новый пляж на Троещине (фото)". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый песок и развлечения: на новый пляж "Троещина" потратили более 13 млн гривен
Площадь пляжа составляет 1,7 гектара
Транспортный коридор на Троещину: проект оценят международные эксперты
IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на жилмассив