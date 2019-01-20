Киев миниатюрный: лифт на одного человека и церковь в подвале

Поражает своими размерами и самый маленький столичный двор, который также именуют колодцем

Киев миниатюрный: лифт на одного человека и церковь в подвале 2019-01-20T12:58:12+02:00 Куда пойти Поражает своими размерами и самый маленький столичный двор, который также именуют колодцем

Киев одна из крупнейших столиц Европы по численности населения и площади. В то же время в нашем мегаполисе есть архитектурные объекты, которые поражают своей миниатюрностью. Например, маленькая церковь столицы – Церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины. С улицы ее трудно найти, поскольку находится она в подвале. В храме, величиной с комнату, нет привычных бань и огромных витражей. Впрочем, церковь имеет много постоянных прихожан.

А в доме на улице Владимирской с первого по пятый этажи жителей возит самый маленький в столице лифт. Как пользоваться им написано в инструкции на двери. Его грузоподъемность составляет 85 килограмм, то есть помещается в нем только один взрослый человек.

Одна из версий сооружения этого лифта гласит о том, что построил его генерал, который жил в этом доме в советское время. Он страшно боялся, что враги подстерегут его именно в лифте, поэтому заказал спроектировать кабину, в которой можно ездить исключительно одному человеку.

А еще в центре Киева есть двор, который из-за миниатюрных размеров называют также колодцем. Два высотных дома стоят так близко друг к другу, что обойти их периметр можно всего за несколько минут.

Поражает также и самый короткий в Киеве переулок – Инженерный. Его длина – всего 83 метра, быстрой походкой его можно преодолеть всего 30 секунд.

А вот почувствовать себя настоящим Гулливером из сказки Джоната Свифта можно в одном из столичных парков, где построены известные архитектурные памятники Киева в миниатюре.

Ранее мы писали о том, что в Луцке находится самый длинный в мире дом.

Кроме того мы рассказывали, что в Киеве на Подоле расположен самый старый жилой дом.

Вы сейчас просматриваете новость " Киев миниатюрный: лифт на одного человека и церковь в подвале ". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...