Киев попал в ТОП-10 городов с самыми красивыми пейзажами: где стоит сфотографироваться

Мы выяснили, какие локации для фотографирования наиболее популярны в Киеве

Киев попал в десятку городов с самыми красивыми пейзажами. Рейтинг составило британское издание Тhe Guardian. В него вошли также бухты Гаваны, виды с фуникулера в Вероне и смотровая площадка в норвежском Бергене. Какими видами привлекает путешественников украинская столица и какие современные локации популярны среди инстаблогеров, решили выяснить новости "Сегодня".

Благодаря современным арт-объектам в столице можно сделать оригинальные фотографии. Начнем с вокзала. На днях у Южного входа поставили скульптуру в виде сердца, и это прекрасная локация для фото. Прохожие охотно фотографируются и даже просят журналистов "Сегодня" помочь с фото. Даже гостья из Нидерландов в восторге.

"Папа, смотри, которая фотка!"

Более того, приехав в Киев, можно побывать в нескольких странах сразу! "Сегодня" покажут.

Фотографии в стиле немецкой готики можно сделать у Николаевского костела. Это одно из самых красивых сооружений Киева начала 20-го века с очень высокими шпилями. Чтобы добраться к Дому органной музыки, ехать нужно в центр.

Французский шарм – на фоне Эйфелевой башни. Эта импровизированная частичка Парижа расположилась между элитными новостройками. Ориентир – станция метро "Дворец Украина".

Можно даже перенестись в футуристическую Азию. Стеклянный мост для гостей столицы стал любимой фото-локацией:

"Пешеходно-велосипедный мост, который открыли на День Киева в 2019 году. С этого моста мы можем увидеть Днепр, Труханов остров, купола церквей Подола и даже немножко задеть Европейский Майдан", – говорит Татьяна Шаланская, гид "Интересный Киев".

Экскурсию можно продолжить историческими, но, впрочем, не менее интересными локациями мегаполиса, говорит экскурсовод Татьяна. Заснять себя у Золотых ворот, Дома с химерами и одного из символов столицы – Родины Матери.

"А вот и новинка. У берегов Днепра. Немного выше Почтовой площади расположились Фонтаны желаний. Здесь и фотографируются, и мечтают о сокровенном", – отмечает экскурсовод.

При этом столица не перестает развиваться. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что под Киевом создают необычный парк, где будут цвести восемь километров тюльпанов.

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