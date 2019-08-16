Киевлян приглашают на большую уборку в Гидропарк

После уборки будет пикник и общение с единомышленниками

/ Фото: Сегодня

В субботу, 17 августа, в 11:00 киевлян приглашают на финальную субботник в Гидропарке, которая завершится пикником и дружеским общением. Отметим, что во время предудущей "чистой субботы" с территории парка вывезли более 40 тонн мусора.

На этот раз с мусором будут бороться с воды и на земле. Самым активным участникам обещают подарки, сообщает КГГА. Место сбора: Броварской проспект, 10, рядом с заведением "Гидрозона".

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Напомним, масштабная кампания по благоустройству Гидропарка стартовала 20 июля. Тогда на задворках парка даже обнаружили старый проигрыватель и гармошку. По словам организаторов, площадь парка очень большая и они планируют еще не один субботник.

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Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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