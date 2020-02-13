Киевлян приглашают поставить рекорд по поцелуям на катке

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В Киеве намерены поставить романтический рекорд – самый массовый поцелуй на катке. При этом, его участником могут стать все влюбленные пары, сообщает Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов.

"15 февраля в Киеве влюбленные пары на коньках намерены целоваться, пока не будет объявлен рекорд Украины "Самый массовый поцелуй на катке". Рекорд любви состоится в 18.00. в Киеве по адресу: Киев, пр. Ак. Глушкова, 1, павильон 16а", – говорится в сообщении в соцсетях.

Фиксация рекорда состоится на большой сияющей катке Национального комплекса "Экспоцентр Украины", где будет создана атмосфера романтики и любви.

Напомним, столичный фуникулер в День святого Валентина (14 февраля) подарит бесплатный проезд за объятья или поцелуй. Также у влюбленных будет возможность выиграть проездной билет на три вида транспорта.

Тем временем, в столичном парке "Аврора" установили дерево в виде сердца. На романтическом арт-объекте можно закрепить свой замок в знак верности и любви, а неподалеку – прогуляться по уютным дорожкам парка или отдохнуть на скамейках, которые установлены по обе стороны сердца.

Также мы писали о том, куда пойти на День святого Валентина в Киеве.

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