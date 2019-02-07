Китайские огни для влюбленных Киева: 40-метровый дракон, колесница, слоны и пингвины

Гостей ждут экзотические блюда и детские конкурсы

Фото: Анатолий Бойко

Китайские огни для влюбленных Киева: 40-метровый дракон, колесница, слоны и пингвины Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c17/e72/5c5c17e72ac12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c17/e72/5c5c17e72ac12.jpg 2019-02-07T13:35:45+02:00 Куда пойти Гостей ждут экзотические блюда и детские конкурсы

В День святого Валентина (14 февраля) на Певческом поле откроется уникальный фестиваль гигантских китайских фонарей. Масштабные фигуры из ярких огней уже успели побывать в 40 странах мира, и теперь их можно будет увидеть в Украине.

Наша страна стала первой в Восточной Европе, где стартует такой необычный праздник огней и света.

На Певческом разместят 30 ярких локаций. "Сегодня" одной из первых посетила экспозицию в день китайского Нового года, когда проводились пробные включения масштабных скульптур, украшенных огнями.

Сказочный мир. Скульптуры с помощью световых эффектов расскажут о китайской цивилизации. Фото: А. Бойко

На их создание мастеров вдохновил китайский Праздник фонарей. Это одна из древнейших традиций Поднебесной, которая насчитывает уже более двух тысяч лет: в этот день (дата праздника — плавающая) по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, и во многих регионах проходят яркие шоу. Праздник символизирует окончание празднования китайского Нового года.

Киевский же фестиваль — это тесное переплетение традицион­ного китайского шоу и современных световых технологий. На Певческом гости фестиваля смогут увидеть красивейшие гигантские световые инсталляции. Например, громаднейшие грибы, чудных ярких попугаев в клетках.

Птицы. Причудливые попугаи в красивых клетках. Фото: А. Бойко

А вот главный экспонат выставки — гигантский 40-метровый дракон приедет в Киев только 9 февраля. "Подсветка дракона будет состоять из 1200 лампочек! Также будут слоны, смешные панды и другие яркие световые фигуры", — рассказал "Сегодня" организатор фестиваля Денис Погорелко.

Некоторые скульптуры символизируют мотивы различных китайских легенд или сказок. Например, китайский дракон считается символом позитивного начала, благородства и величия для жителей Поднебесной. По поверьям, эти необычные животные обитали в водоемах, но при желании взлетали в небеса.

Слоны в снегу. Подсветка всех фигур будет включаться вечером. Фото: А. Бойко

Помимо традиционных китайских скульптур, гости Певческого увидят летящего Санту на оленях, разноцветную карету Золушки, антарктических пингвинов, героев мультфильмов. Яркие фигуры будут подключаться к электричеству с наступлением темноты.

Пингвины. Станут одной из самых привлекательных зон для селфи. Фото: А. Бойко

Организаторы фестиваля обещают яркие световые спецэффекты, а для детей проведут всевозможные интерактивные конкурсы. По выходным и праздничным дням здесь представят культурные традиции Востока. Влюбленные пары на Певческом смогут запустить в небо китайские небесные фонарики. Кстати, кроме захватывающей шоу-программы, посетителей фестиваля ждет вкусная еда: их приглашают отведать блюда дальневосточной кухни. Фестиваль продлится до конца марта. Стоимость входного билета будет варьироваться от 120 до 200 грн в зависимости от дня недели и категории посетителя.

Как мы писали, еще не успели утихнуть новогодние праздники, как настает черед новой романтической даты, которая наступит в середине февраля – День святого Валентина, который также известен как праздник всех влюбленных. А раз День святого Валентина – это праздник любви, то и подарки любимому парню должны соответствовать тематике. Итак, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля, читайте в нашей статье.

Также можно узнать о том, куда поехать на День святого Валентина.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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