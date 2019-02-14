Куда пойти на День святого Валентина в Киеве

Любуемся огромным драконом, слушаем концерт для влюбленных и смотрим романтическое кино

Кохання з першого погляду - це хімія Фото: pixabay.

Куда пойти на День святого Валентина в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5fb/348/5c45fb348cbc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5fb/348/5c45fb348cbc2.jpg 2019-02-14T14:11:00+02:00 Куда пойти Любуемся огромным драконом, слушаем концерт для влюбленных и смотрим романтическое кино

14 февраля в Киеве отмечают самый романтический праздник года – День святого Валентина. В этот день в городе произойдет немало интересных событий, которые идеально подходят для посещения с любимым человеком. Сайт "Сегодня" собрал гид по наиболее интересным из них.

Фестиваль гигантских китайских фонарей (Певческое поле, ул. Лаврская, 33)

14 февраля, в день Святого Валентина, на Певческом поле можно будет увидеть масштабные световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое, а центральным экспонатом выставки станет 40- метровый дракон.

Также здесь можно будет увидеть фестиваль огня и света и тематическое музыкальное сопровождение. Также гостям покажут культурную праздничную программу страны восходящего солнца.

Выставка будет продолжаться до 31 марта. Локация открывается 14 февраля в 19:00. Стоимость входа – 120 – 150 грн.

Праздник влюбленных (Dream Town-1, Оболонский проспект)

В День влюбленных на Оболони пройдет концерт, созданный для признания в любви. Влюбленным споет чувственная инди-группа KADNAY, ставшая финалистом отбора Евровидения в прошлом году. Также на сцене устроит зажигательное шоу ZVEROBOY (Никита Горюк, экс-участник группы "Агонь"). А напоследок – участники шоу "Голос страны" и супруги DUDA и Vera Kekelia исполнят дуэтом свои лирические произведения, но не забудут и о драйвовых радио-хитах.

Также на празднике будет фотозона, разыграют кучу подарков и устроят церемонию моментальную бракосочетания для всех желающих.

Праздник пройдет с 13:00 до 22:00, вход – бесплатный.

Квест для влюбленных (Komod, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4А)

Кто сказал, что День святого Валентина – это лишь банальный ужин в кафе, цветы и обнимашки влюбленных пар? В этот день можно включить креативность и зарядиться хорошим настроением с любимым человеком в увлекательном квесте, который поможет узнать много нового друг о друге.

Перевоплотившихся в героев остросюжетной игры, влюбленных ждет живое общение, эмоции, загадки, головоломки, секретные шифры, фотоохота и смелые поступки ради любви. Смельчаки, которые отважатся пройти все задания и испытания, смогут побороться за суперприз – романтическое свидание в отеле на реке в Киеве, или выиграть украшения, косметические наборы или подарочные сертификаты.

Начало квеста – в 17:00, вход – свободный.

100 минут Любви – лучшие короткометражки (Дом Кино, ул. Саксаганского, 6)

"100 минут любви" – это трогательные, добрые и смешные истории о чувстве, которое все мечтают найти, но оно приходит не к каждому. Фильмы из подборки получили немало международных наград и достойны того, чтобы насладиться ими на праздники.

Сеансы 14 февраля – в 19:30 и в 21:30. Стоимость билетов – 120 грн.

Цветы, попкорн, кино (Планета Кино, пр. Степана Бандеры, 34В)

Представьте: вы вдвоем в темноте кинозала, поет Queen и Lady Gaga, Брэдли Купер безнадежно влюблен, соленые слезы капают на карамельный попкорн.

В честь Дня влюбленных в кинотеатре устроили ночь романтического кино. Будут три фильма: "Рождение звезды", "Богемная рапсодия" и "Парк аттракционов". На все действует единый билет. Стоимость – 200-260 гривен.

Ранее мы писали, что День святого Валентина традиционно считается праздником всех влюбленных. Откуда пошла традиция на День Валентина 14 февраля дарить сердечки и говорить о любви? Какую историю и традиции имеет праздник, почему в этот день дарят валентинки, читайте в нашей статье.

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